Đời sống Cộng đồng

8 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 2.10 đến cuối tuần

Phạm Hữu
02/10/2025 12:26 GMT+7

Từ tối nay 2.10 – 4.10, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn Thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 2.10 đến 5 giờ, ngày 3.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ngô Quyền (từ đường Trần Hưng Đạo - Võ Văn Kiệt); đường Nguyễn Thị Nhỏ (từ đường Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh); đường Nguyễn Chí Thanh (từ đường Nguyễn Thị Nhỏ - Đỗ Ngọc Thạnh); đường Đỗ Ngọc Thạnh (từ đường Nguyễn Chí Thanh - Hồng Bàng); đường Hồng Bàng (từ đường Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Thị Nhỏ); đường Võ Trường Toản (từ đường Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh); đường Hà Tôn Quyền (từ đường Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh).

Đường Tạ Uyên (từ đường Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh); đường Dương Tử Giang (từ đường Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh); đường Đỗ Ngọc Thạnh (từ đường Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh); đường Tân Thành (từ đường Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Thị Nhỏ); đường Phạm Hữu Chí (từ đường Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Thị Nhỏ).

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.10 đến 5 giờ, ngày 3.10.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ số 2 đến số 260 đường Bạch Đằng; mặt tiền và các hẻm từ số 301 đến số 407 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh.

8 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến cuối tuần - Ảnh 1.

Ảnh: TN

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định Thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.10 đến 5 giờ, ngày 3.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 282 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định.

Phường Bình Quới

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định Thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Quới.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.10 đến 5 giờ, ngày 3.10.

Khu vực cúp nước gồm: Hẻm 352, 480, 558 đường Bình Quới, phường Bình Quới.

Phường Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định Thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi Trung.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.10 đến 5 giờ, ngày 3.10.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 156 đến nhà số 280D và các hẻm đường Hoàng Hoa Thám; từ nhà số 73 đến nhà số 173 và các hẻm đường Nguyễn Văn Đậu; từ nhà số 87 đến nhà số 121 và các hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức Thông báo cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.10 đến 5 giờ, ngày 3.10; từ 22 giờ, ngày 3.10 đến 5 giờ, ngày 4.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Chương Dương và các hẻm; hẻm 24 đường 17; mặt tiền số lẻ và các hẻm đường Võ Văn ngân (từ giao lộ Võ Văn Ngân - Tô Vĩnh Diện đến giao lộ Võ Văn Ngân - Kha Vạn Cân); mặt tiền số chẵn và các hẻm đường Kha vạn Cân (từ giao lộ Kha Vạn Cân - Võ Văn Ngân đến giao lộ Kha Vạn Cân - Hoàng Diệu 2); mặt tiền số chẵn đường Hoàng Diệu 2 (từ giao lộ Hoàng Diệu 2 - Kha Vạn Cân đến giao lộ Hoàng Diệu 2 - đường 17).

Phường An Khánh

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức Thông báo cúp nước tại khu vực phường An Khánh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.10 đến 5 giờ, ngày 3.10; từ 22 giờ, ngày 3.10 đến 5 giờ, ngày 4.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Mai Chí Thọ, bên phải đường Mai Chí Thọ đoạn từ số nhà 368 Mai Chí Thọ đến cầu Cá Trê Lớn, phường An Khánh.

Phường Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức Thông báo cúp nước tại khu vực phường Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.10 đến 5 giờ, ngày 3.10.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 42, 43, 44.

