Sức khỏe

6 tháng chịu đau, 'gánh' khối kẹo cao su trong bụng mà không biết

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
23/10/2025 16:47 GMT+7

Cách đây 6 tháng, một bệnh nhân nuốt phải kẹo cao su mà không hay biết. Thời gian gần đây, anh có các triệu chứng khó chịu, đặc biệt là chướng bụng thường xuyên xuất hiện.

Sáng 22.10, tại Phòng khám Yersin (TP.HCM), các bác sĩ tiếp nhận và xử lý ngay một ca mổ nội soi đại tràng vô cùng đặc biệt. Bệnh nhân là anh Nguyễn Thành T. (38 tuổi) nhập viện với các triệu chứng dai dẳng kéo dài nhiều tháng như: đau bụng, đầy hơi, chướng bụng nhiều, khó đi cầu và đi cầu ra máu.

Anh T. được chỉ định nội soi đại tràng. Kết quả mà bác sĩ nội soi quan sát được lại khiến mọi người bất ngờ: tại vùng đại tràng bên trái có một khối dị vật lớn, màu trắng ngà, có độ dai và bám chặt vào thành đại tràng, bơm rửa không trôi. Khối này có đường kính khoảng 5 cm, làm hẹp lòng tương đối.

Hy hữu: 6 tháng chịu đau, 'gánh' khối kẹo cao su (singum) trong bụng mà không biết - Ảnh 1.

Dị vật được lấy ra là một khối kẹo cao su cuộn tròn, kích thước ước tính khoảng 5 cm

Ảnh: BSCC

6 tháng "gánh" khối kẹo trong bụng

Sau khi tiến hành gắp dị vật qua nội soi, mọi người kinh ngạc khi dị vật được lấy ra là một khối kẹo cao su cuộn tròn, kích thước ước tính khoảng 5 cm. Ngay sau khi dị vật được loại bỏ, bệnh nhân T. cho biết các triệu chứng chướng bụng và đau bụng đã giảm đi một cách rõ rệt.

Điều tra bệnh sử, anh T. cho biết mình hầu như không có thói quen ăn kẹo cao su, ngoại trừ một lần duy nhất cách đây gần 6 tháng đã "lỡ" nhai và nuốt một lượng kẹo cao su... hơi bị nhiều do một người cháu mời. 3 tháng gần đây, ông có các triệu chứng khó chịu, đặc biệt là chướng bụng thường xuyên xuất hiện.

Hy hữu: 6 tháng chịu đau, 'gánh' khối kẹo cao su (singum) trong bụng mà không biết - Ảnh 2.

Bác sĩ Trần Quốc Vĩnh thăm khám cho bệnh nhân

Ảnh: Q.TRÂN

Theo bác sĩ Trần Quốc Vĩnh, Khoa Nội soi tiêu hóa (Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin): Dị vật kẹo cao su gây tắc ruột thường chỉ được ghi nhận ở trẻ em. Đây là lần hiếm hoi dị vật này gặp ở người lớn.

Khi nuốt phải, kẹo cao su không bị tiêu hóa và di chuyển qua hệ tiêu hóa rất chậm, phải mất ít nhất 40 giờ để thải ra ngoài. Trường hợp của anh T. là đặc biệt nghiêm trọng khi khối kẹo mắc kẹt và "cư trú" trong đại tràng gần... 6 tháng, gây tắc nghẽn tương đối và dẫn đến các triệu chứng kéo dài.

