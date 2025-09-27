Cứu bệnh nhân bị khối u sọ hầu kích thước lớn, chèn ép tuyến yên

Sáng 26.9, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Long, Khoa Ngoại thần kinh - cột sống, Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh, cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nam (44 tuổi), có khối u sọ hầu rất lớn, nằm ở vị trí đặc biệt nguy hiểm.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công Ảnh: BVCC

Bệnh nhân hồi phục kỳ diệu

Bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Long đã phát hiện, bệnh nhân có khối u sọ hầu kích thước rất lớn, chèn ép tuyến yên, cuống não, vùng hạ đồi và não thất ba.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Long cho biết, u sọ hầu kích thước lớn lâu nay luôn được xem là một thách thức lớn trong điều trị. Với kích thước lớn đòi hỏi phẫu thuật viên phải định rõ từng cấu trúc, yếu tố thần kinh, mạch máu và các cấu trúc xung quanh khối u. Đồng thời, khối u phải được bóc tách tỉ mỉ dưới hệ thống kính hiển vi có độ phóng đại. Cái khó nữa là ngoài việc lấy gần trọn khối u trong não, vấn đề quan trọng không kém là phải bảo tồn được cuống tuyến yên, tránh tổn thương vùng hạ đồi, cuống não, mạch máu.

Niềm vui của bệnh nhân và gia đình sau ca phẫu thuật Ảnh: BVCC

Đặc biệt, nếu phạm vào vùng hạ đồi, sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể gặp tình trạng đái tháo nhạt trầm trọng, đi tiểu một ngày có khi đến 20 lít nước tiểu, đòi hỏi phải bổ sung lượng nước tương đương, dẫn đến việc điều trị sẽ rất khó khăn và trở thành nỗi ám ảnh với cuộc sống người bệnh. Cho nên, sau phẫu thuật bệnh lý u sọ hầu, việc theo dõi điện giải là hết sức quan trọng.

Với kính vi phẫu hiện đại cùng ê kíp bác sĩ dày dạn kinh nghiệm, chỉ một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục một cách kỳ diệu, có thể trả lời rành rẽ các câu hỏi của bác sĩ, cử động tay và chân, cả 2 mắt đều nhìn rõ mọi thứ.