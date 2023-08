6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM xử phạt hơn 1,8 tỉ đồng

Ngày 12.8, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Nguyễn Thành Lâm cho biết, vừa qua, đơn vị tổ chức buổi đối thoại định kỳ quý 3/2023 với cán bộ, công nhân viên, người lao động tại đơn vị. Tại buổi đối thoại này, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã ban hành 8 quyết định thanh tra hành chính, 333 quyết định thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã ban hành 70 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 118 lỗi vi phạm về pháp luật lao động, BHXH. Tổng số tiền xử phạt hơn 1,8 tỉ đồng.

Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng đề xuất Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tham mưu UBND TP.HCM ban hành 47 quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực pháp luật lao động, BHXH với 63 lỗi vi phạm. Tổng số tiền xử phạt hơn 6,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, sau kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM ban hành 6 quyết định xử phạt, tham mưu đề xuất UBND TP.HCM ban hành 21 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt hơn 1 tỉ đồng.

Buổi đối thoại tại Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM

THU NGÂN



Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Nguyễn Thành Lâm nhận định, trong công tác thanh tra chuyên ngành còn nhiều khó khăn, chủ yếu do trùng lắp nhiều cuộc thanh tra với các cơ quan khác như BHXH, Phòng LĐ-TB-XH quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Trong khi đó, tình hình doanh nghiệp hiện rất khó khăn, do đó các cuộc thanh tra bị hủy, hoãn nhiều. Tỷ lệ thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn thấp.

Đáng lưu ý về số liệu điều tra tai nạn lao động, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay nửa đầu năm 2023, TP.HCM phát sinh 21 vụ tai nạn lao động làm 25 người thương vong. Đơn vị cũng đã tiếp nhận và thụ lý 15 vụ tai nạn lao động làm chết 15 người. Ngoài những vụ việc đã kết luận, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã đề nghị chuyển hồ sơ 7 vụ sang công an tiếp tục điều tra.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, công tác điều tra tai nạn lao động còn phải gia hạn điều tra do công an chậm bàn giao hồ sơ tai nạn lao động; một số vụ phải chờ kết luận giám định, kéo dài; một số vụ các đơn vị liên quan không hợp tác; việc xử lý hồ sơ kiểm tra liên ngành hoặc giải quyết đơn cũng còn gặp khó khăn do thiếu sự hợp tác từ doanh nghiệp, đối tượng vi phạm.