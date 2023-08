Tăng số vụ tai nạn lao động ở TP.HCM

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 327 vụ tai nạn lao động, tăng 60 vụ so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 22,47%).

Số lao động chết, bị thương do tai nạn lao động là 344 người (tăng 77 người so với cùng kỳ năm ngoái).

Một số thống kê liên quan các vụ tai nạn lao động tại TP.HCM nửa đầu năm 2023 như bảng dưới đây:



Chỉ tiêu thống kê 6 tháng đầu năm 2022 6 tháng đầu năm 2023 Tăng/Giảm Số vụ tai nạn lao động chết người 31

40

Tăng 9 vụ Số vụ tai nạn lao động có hai người bị nạn trở lên 0

7

Tăng 7 vụ

Số người chết 31

41

Tăng 10 người

Số người bị thương nặng 15

45

Tăng 30 người

Nạn nhân là lao động nữ 56

135

Tăng 79 người



Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng phân tích tình hình tai nạn lao động xảy ra chủ yếu tại các cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp như sản xuất giày dép; may trang phục; bán buôn đồ dùng gia đình; sản xuất sản phẩm bằng kim loại...

Đồng thời, ghi nhận tình hình tai nạn lao động nghiêm trọng trong lĩnh vực thi công xây dựng, sản xuất, thương mại, dịch vụ, hàng hải, giáo dục.

Những công việc xảy ra tai nạn lao động chủ yếu thuộc các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật bậc trung; thợ chế biến lương thực, thực phẩm, đồ gỗ, hàng dệt, may, da, giày; lao động giản đơn về bán hàng và làm dịch vụ; lao động giản đơn trong xây dựng, công nghiệp, giao thông vận tải; thợ gia công kim loại, thợ cơ khí, lắp ráp, vận hành máy móc...

Nguyên do dẫn đến các vụ tai nạn lao động là vì những nguyên nhân khách quan "khó tránh, chưa kể đến" (187 vụ); vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc an toàn (84 vụ); không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn (28 vụ); không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân (12 vụ); không có quy trình an toàn hoặc biện pháp làm việc an toàn (7 vụ); điều kiện làm việc không tốt (4 vụ); tổ chức lao động chưa hợp lý (3 vụ).

Những yếu tố gây chấn thương chủ yếu của các vụ tai nạn lao động bao gồm: bộ phận truyền động, chuyển động của máy, thiết bị ép, kẹp, cắt, va đập; vật rơi, đổ, sập; vật văng bắn; ngã từ trên cao; tai nạn do cháy nổ khác...

Với những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người, yếu tố gây chấn thương chủ yếu do tiếp xúc điện, vật rơi, đè, ngã từ trên cao...

Thống kê cũng cho thấy thiệt hại do tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2023 là hơn 4,1 tỉ đồng. Trong đó, chi phí y tế là hơn 732 triệu đồng; chi phí trả lương trong thời gian điều trị là hơn 1,1 tỉ đồng; chi phí bồi thường trợ cấp là gần 2,3 tỉ đồng...