6 tháng đầu năm, Trung Quốc chi 835 triệu USD mua sầu riêng Việt Nam

Ngày 28.7, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, 6 tháng đầu năm nay đã ghi nhận giá trị xuất khẩu ngành hàng rau quả lập kỷ lục với mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, sầu riêng là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất.

Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc năm 2023 dự báo đạt 1,5 tỉ USD P.HẬU

Cụ thể, xuất khẩu rau quả trong tháng 6 đạt 662 triệu USD, tăng 0,9% so với tháng 5. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt 2,68 tỉ USD. Đây là trị giá xuất khẩu trong 6 tháng cao nhất từ trước tới nay và tăng 60,1% so với cùng kỳ năm 2022 (hơn 1 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2022).

Trong đó, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng cao đột biến. Trong tháng 5, giá trị sầu riêng xuất khẩu đạt 332 triệu USD, tháng 6 đạt 375 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đạt 876 triệu USD, tăng tới 832 triệu USD so với 44,2 triệu USD của cùng kỳ năm 2022.

Sầu riêng của Việt Nam chủ yếu xuất sang Trung Quốc, với 835 triệu USD, chiếm 95% tổng trị giá xuất khẩu sầu riêng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp Hội rau quả Việt Nam, cho biết trong nửa đầu năm nay, sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chịu sự cạnh tranh rất gay gắt với sầu riêng của Thái Lan, Philippines. Nhưng nửa cuối năm nay, sầu riêng Thái Lan, Philippines sẽ không còn nhiều. Trong khi đó, sầu riêng Việt Nam ở Tây nguyên bắt đầu bước vào vụ thu hoạch, kéo dài đến đầu năm 2024.

"Khi Thái Lan, Philippines đã hết mùa thì giá xuất khẩu của sầu riêng Việt Nam sẽ tăng cao hơn. Ở thị trường Trung Quốc, dự báo xuất khẩu sầu riêng cả năm nay sẽ đạt 1,5 tỉ USD", ông Nguyên nói.

Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành hàng rau quả, trong đó có quả sầu riêng. Nhưng theo Bộ NN-PTNT, xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc đang phát sinh một số vấn đề cần phải chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ. Vừa qua, Trung Quốc đã gửi thông báo phản ánh một số lô chuối, mít, xoài, nhãn, thanh long, sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam có vi phạm yêu cầu về kiểm dịch thực vật.

Bộ NN-PTNT sau đó đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường kiểm soát vi sinh vật, đối tượng kiểm dịch thực vật trên các lô hàng trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc.



Bộ NN-PTNT cảnh báo việc các địa phương buông lỏng kiểm tra, giám sát tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu; hoặc kiểm soát không hiệu quả các đối tượng kiểm dịch thực vật theo yêu cầu của Trung Quốc dẫn đến nguy cơ các lô hàng sẽ bị áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn, thậm chí có thể tạm ngừng nhập khẩu một hoặc toàn bộ nông sản từ Việt Nam.