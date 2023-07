Vì sao xuất khẩu rau quả hạ nhiệt?

Theo Tổng cục Hải quan, kết quả xuất khẩu rau quả sơ bộ trong tháng 7 đạt 475 triệu USD, giảm 28,2% với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2022, xuất khẩu rau quả trong tháng 7.2023 tăng gần 91% so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu chuối là một trong những mặt hàng chủ lực của rau quả Việt Nam CHÍ NHÂN

Lũy kế 7 tháng xuất khẩu rau quả đạt 3.2 tỉ USD, tăng gần 67 % so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, chỉ sau 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau quả đã bằng kim ngạch của cả năm 2022. Điều này hứa hẹn kim ngạch xuất khẩu của cả năm sẽ tăng vọt và đạt mức cao nhất lịch sử.

Giải thích về hiện tượng kim ngạch tháng 7 giảm đến 28% so với tháng 6, nhiều doanh nghiệp cho biết, do giai đoạn giao mùa của quả sầu riêng giữa vùng miền Đông và các tỉnh Tây nguyên nên sản lượng bị ảnh hưởng. Đây là nguyên nhân chính khiến kim ngạch xuất khẩu rau quả giảm. Khả năng kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ tăng lại khi vào chính vụ sầu riêng ở các tỉnh Tây nguyên, nơi vùng trồng chiếm tới 50% tổng diện tích sầu riêng của cả nước.

Ngoài vấn đề sản lượng, các chuyên gia và doanh nghiệp khuyến cáo cần phải tập trung vào việc nâng cao chất lượng để giữ vững thị trường vì sầu riêng Việt Nam đang phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ như: Thái Lan, Malaysia và sắp tới tới là cả Philippines, Lào, Campuchia.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả giảm còn do đang vào mùa thu hoạch trái cây nhiệt đới của nhiều nước. Nguồn cung dồi dào khiến sản lượng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt sang thị trường Trung Quốc, cũng bị ảnh hưởng. Ông Võ Quan Huy, Giám đốc công ty THHH Huy Long An ví dụ, mặt hàng chuối từ đầu năm đến nay do Trung Quốc mất mùa nên giá chuối của Việt Nam luôn giữ được mức tốt. Nhưng gần đây, nhiều loại trái cây vào mùa, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn nên sức tiêu thụ chuối cũng bị ảnh hưởng.

Ngoài sầu riêng, các sản phẩm như: thanh long, chuối, mít, xoài... cũng là những mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm rau quả xuất khẩu của Việt Nam. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính với tỷ trọng đến 66%. Các thị trường xếp sau lần lượt là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hà Lan chiếm thị phần khá khiêm tốn chỉ từ 4,4 - 3%.