6 thói quen xấu đang gây hại cho bạn mỗi ngày

1. Ăn quá nhiều đường

Nói một cách đơn giản, rất nhiều người trong chúng ta đang ăn nhiều đường bổ sung mà lẽ ra không nên làm.

Người Mỹ trung bình tiêu thụ tương đương 17 muỗng cà phê đường mỗi ngày, chủ yếu thông qua đồ uống có đường, món tráng miệng và đồ ăn nhẹ ngọt.

Giới hạn khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ: 6 muỗng cà phê cho phụ nữ và 9 muỗng cà phê cho nam giới.

Đường bổ sung và thực phẩm chế biến sẵn là những nguyên nhân chính gây ra bệnh béo phì, tiểu đường và bệnh tim.

Rất may, nhãn Thông tin dinh dưỡng hiện có chứa thêm danh mục đường, vì vậy việc cắt giảm đường dễ dàng hơn bao giờ hết. Vấn đề là bạn có đọc nhãn và quyết tâm hay không.

2. Ngủ không đủ giấc

Bạn luôn có được một giấc ngủ ngon vào ban đêm? Nếu có, bạn là người may mắn.

Theo nghiên cứu gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 3 người Mỹ thì có 1 người ngủ không đủ giấc và hơn 70 triệu người Mỹ mắc các chứng khó ngủ mạn tính.

CDC Mỹ lưu ý: “Ngủ ít hơn 7 giờ mỗi ngày có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính như béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim, đột quỵ và suy nhược tinh thần thường xuyên”, theo Eat This, Not That!

3. Tiêu thụ quá nhiều muối

Theo CDC Mỹ, 90% người Mỹ ăn nhiều hơn giới hạn natri được khuyến nghị hằng ngày (2.300 mg, hoặc khoảng một thìa cà phê muối) mỗi ngày.

Điều đó nguy hiểm vì natri quá mức có thể làm tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim mạch.

Để giữ sức khỏe, hãy kiểm tra nhãn để biết mức natri và hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn.

4. Không tập thể dục đủ





Ngay cả trước khi đại dịch đóng cửa các phòng tập thể dục và khiến nhiều người ở nhà, gần như 80% người Mỹ đã không tập đủ các bài tập thể dục hằng ngày được khuyến nghị.

Theo Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ, trong năm 2018 chỉ có 23% đáp ứng các hướng dẫn hoạt động thể chất của liên bang.

Tập thể dục có lợi cho mọi thứ từ hệ thống tim mạch và miễn dịch đến tâm trạng của bạn, giảm nguy cơ ung thư và có thể làm cho cơ thể bạn trẻ hơn theo đúng nghĩa đen.

Các chuyên gia khuyên bạn nên tập thể dục cường độ trung bình ít nhất 150 phút hoặc 75 phút vận động mạnh mỗi tuần.

5. Xem TV quá nhiều

Chúng ta đã làm gì trước sự ra đời của việc say sưa xem các chương trình truyền hình và phim yêu thích từ những tiện nghi như ở nhà? Thật không may, một số thứ tốt cho sức khỏe.

Mặc dù xem say sưa có thể làm giảm căng thẳng và thúc đẩy thư giãn, nhưng các nghiên cứu đã liên kết nó với các tác động đến sức khỏe như mất ngủ, mệt mỏi, giảm hoạt động thể chất và cô lập xã hội.

Một nghiên cứu tại Đại học Central Florida (Mỹ) cho thấy rằng xem TV từ 4 giờ trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc tử vong sớm cao hơn 50%.

6. Cuộn màn hình

Hầu hết chúng ta đang dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết để nhìn chằm chằm vào điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị hình chữ nhật phát sáng khác.

Vấn đề là chúng phát ra ánh sáng xanh, có thể gây hại cho mắt của bạn và thậm chí có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Đó là kết luận của một nghiên cứu năm 2019 cho thấy ánh sáng xanh có thể làm hỏng các tế bào trong não và mắt.

Các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên nhận càng nhiều ánh sáng tự nhiên càng tốt, nên đeo kính chống ánh sáng xanh và hạn chế thời gian sử dụng màn hình, theo Eat This, Not That!