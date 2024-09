Báo cáo với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trong cuộc họp sáng 7.9.2024, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện tại cơn bão số 3 (tức bão Yagi) đang đi đúng với dự báo.

Thời điểm tác động của cơn bão ở mức mạnh nhất, nguy hiểm nhất là từ 11 giờ - 17 giờ ngày 7.9, gió mạnh trong thời gian trước bão và trong khi bão đổ bộ.

6 tiếng nguy hiểm khi bão Yagi cấp 12 đổ bộ miền Bắc

Vùng ven biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8 - cấp 9, vùng gần tâm bão (tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình và thành phố Hải Phòng) cấp 10 - cấp 12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - cấp 8, giật cấp 9 - cấp 11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7.9).

Ngoài ra, vùng biển vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ tại thành phố Hải Phòng và huyện Cô Tô tại Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 9 - cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - cấp 14, giật cấp 17; biển động dữ dội, sóng cao 3 - 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua 6 - 8 mét. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2 - 4 mét, vùng gần tâm bão 3 - 5 mét.

Nói về lượng mưa, ông Mai Văn Khiêm cho biết từ ngày 7 - 9.9 ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hoà Bình, thành phố Hải Phòng, khu vực đồng bằng Bắc bộ (trong đó có Hà Nội) và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 350 mm, có nơi trên 500 mm. Các nơi khác ở đông Bắc bộ phổ biến 100 - 150 mm. Nước biển có thể tràn qua đê do ảnh hưởng của bão Yagi.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã có mặt tại Tổng cục Khí tượng thủy văn ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, ông Châu Trần Vĩnh (là Cục trưởng Cục Tài nguyên nước) thông tin với lưu lượng mưa do ảnh hưởng của bão Yagi sắp tới, việc chống lũ cho các hồ chứa sẽ đảm bảo an toàn.



Còn ông Nguyễn Hoàng Hiệp (là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhận định dù dự báo của cơ quan khí tượng khá chính xác nhưng bão Yagi có thể gây ra lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay, có nơi trên 500 mm nên ông rất lo lắng cho các hồ chứa vừa và nhỏ. Chính vì vậy, ông đề nghị phải vận hành hợp lý tránh trường hợp "lũ chồng lũ".

Về vấn đề đê biển, ông Hiệp Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay, khu vực Bắc bộ từ Quảng Ninh đến Nam Định có đê biển hoàn chỉnh, có thể chịu được bão giật cấp 12. Tuy nhiên, có thể bị sự cố tràn đê do dự báo nước dâng từ 2 - 3 mét trong khi các đê cửa sông chỉ còn cách nước 1 mét.

Còn đê biển, nếu sóng cao 5 - 6 mét cũng có thể tràn qua đê.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao việc dự đoán chính xác đường đi, cường độ của bão Yagi.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng đề nghị cơ quan khí tượng cần có báo cáo cụ thể hơn về thời gian đổ bộ của cơn bão, khu vực, tỉnh nào bị ảnh hưởng, ảnh hưởng cấp gió nào để người dân kịp thời phòng tránh.

Ngoài ra, Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cần kiểm tra khâu vận hành, xả lũ của các hồ chứa tại miền Bắc, kiểm tra đảm bảo an toàn người dân, tránh trường hợp "lũ chồng lũ".

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 10 giờ ngày 7.9.2024, vị trí tâm bão số 3 (tức bão YAGI) ở trên vùng biển Quảng Ninh - Thái Bình.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được tốc độ 15 - 20 km.

Dự báo đến khoảng 22 giờ ngày 7.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và đi vào đất liền.

Vị trí tâm bão trên đất liền phía đông Bắc bộ. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

