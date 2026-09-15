6 trọng tâm công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam năm 2027

Chiều 15.9, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Lấy cơ sở làm trọng tâm

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2027. Theo dự thảo, chủ đề công tác năm 2027 dự kiến là "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên". Đây được xác định là trọng tâm xuyên suốt trong các hoạt động của Hội trong năm tới.

Dự thảo định hướng yêu cầu mỗi cơ sở Hội lựa chọn những vấn đề cụ thể của thanh niên hoặc cộng đồng để tổ chức hoạt động thường xuyên, qua đó tạo ra sản phẩm và kết quả có thể theo dõi, đánh giá.

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại điểm cầu T.Ư Đoàn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Năm 2027, công tác Hội dự kiến tập trung vào 6 trọng tâm: nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở; triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; phát huy thanh niên trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế; huy động các tổ chức thành viên và lực lượng xã hội chăm lo thanh niên; tổ chức các hoạt động cao điểm kỷ niệm các sự kiện lớn; đẩy mạnh đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế.

Một điểm mới trong định hướng năm 2027 là cập nhật các nhiệm vụ của tổ chức Hội gắn với những chủ trương lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng đó, Hội dự kiến tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế, nhất là thông qua khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân. Đây cũng là một trong 6 trọng tâm công tác được xác định cho năm 2027.

Nhân rộng các mô hình thiết thực

Cho ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất những mô hình hoạt động thiết thực cần nhân rộng trong thời gian tới. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như, đại diện Câu lạc bộ Vì thanh niên thành phố (trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM), đề xuất thay đổi cách tiếp cận trong tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo chị Như, thay vì chỉ quan tâm có bao nhiêu thanh niên nghiện ma túy được đưa đi cai nghiện, cần chú trọng hơn vào giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh niên để ngăn ngừa từ sớm, không để họ bước vào con đường nghiện ngập.

Chị Như giới thiệu mô hình "Không gian giáo dục phòng chống ma túy" đang được thí điểm tại 168 phường, xã đặc thù ở TP.HCM. Mô hình trưng bày các mẫu ma túy trá hình như "ma túy trà sữa", tem lưỡi, nước vui, ma túy pha trộn trong thuốc lá điện tử..., giúp học sinh, sinh viên, giáo viên, người dân nhận diện những hình thức ngụy trang ngày càng tinh vi.

"Nếu không tham gia công tác phòng, chống ma túy tôi sẽ không thể biết về các loại ma túy này, thì làm sao con em chúng ta và các phụ huynh nhận biết được", chị Như nói và kiến nghị T.Ư Hội quan tâm, đồng hành để nhân rộng mô hình ra 34 tỉnh, thành, góp phần trang bị cho thanh niên kiến thức, bản lĩnh và "liều thuốc kháng thể" trước hiểm họa ma túy.

Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều thống nhất với dự thảo chương trình và lựa chọn chủ đề công tác năm là "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên". Các đại biểu cho rằng, chủ đề này rất phù hợp với các địa phương sau sáp nhập.



