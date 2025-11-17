6 vi phạm lắp điện mặt trời mái nhà có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Cụ thể, 6 hành vi vi phạm gồm: không gửi thông báo phát triển nguồn điện hoặc lắp đặt, vận hành khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung theo thông báo hoặc giấy chứng nhận; không điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà theo quy định.

Nhiều nhà dân đầu tư lắp điện mặt trời mái nhà để khai thác điện sạch, giảm áp lực hóa đơn tiền điện ẢNH: P.H

Không phối hợp hoặc cản trở hoạt động phát triển, không hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, đấu nối bảo đảm an toàn điện; mua điện dư không đúng đối tượng hoặc tỷ lệ; không tuân thủ lệnh điều độ khi phát điện dư lên lưới điện quốc gia, trừ trường hợp gây mất an toàn; không trang bị thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng đề xuất xử phạt vi phạm từ 80 - 100 triệu đồng đối với các nguồn điện vi phạm nhưng không tháo dỡ, không hoàn thành tháo dỡ theo thời gian ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong dự thảo lần này, Bộ Công thương đề xuất phạt cảnh báo đối với một số vi phạm liên quan đến phát triển nguồn điện tự sản, tự tiêu có đấu nối với lưới điện quốc gia và công suất dưới 100 kW, với các vi phạm: không gửi thông báo phát triển nguồn điện theo quy định; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thông báo phát triển nguồn điện.

Nếu chủ công trình không thông báo khi lắp đặt điện mặt trời tự sản, tự tiêu mà tái phạm sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày bị phạt trước đó, thì áp dụng mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với nguồn điện công suất dưới 20 kW; phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với nguồn điện công suất 20 - 100 kW.

Trước đó, trong tháng 9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất Bộ Công thương xử phạt vi phạm hành chính đối với các công trình điện mặt trời không thông báo, đăng ký với cơ quan điện lực.

Theo lý giải của EVN, yêu cầu thông báo hay đăng ký điện mặt trời mái nhà không phải là thủ tục "xin - cho" mà là điều kiện cần thiết để hệ thống điện quốc gia vận hành ổn định.

Đại diện EVN cho rằng, điện mặt trời mái nhà có tính bất định cao, phụ thuộc vào thời tiết. Trong những ngày nắng, hộ gia đình sử dụng điện mặt trời, phụ tải trên lưới giảm xuống. Khi trời nhiều mây hoặc vào ban đêm, nhu cầu lại dồn về điện lưới.

Theo đó, nếu cơ quan điện lực không nắm rõ mức công suất điện mặt trời mái nhà người dân lắp đặt sẽ không tính toán được chính xác phụ tải thực tế để có thể chuẩn bị nguồn cung cấp điện ổn định trong những thời điểm không có nắng.