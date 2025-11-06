60 ngày cao điểm: Tây Ninh xóa bỏ thuế khoán, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Ngày 6.11, Thuế tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động chiến dịch chiến dịch "60 ngày cao điểm" thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Đề án 3389 của Bộ Tài chính và Quyết định 3352 của Cục Thuế về chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

Tham gia lễ phát động có đại diện Công an tỉnh, các Sở Tài chính, Công thương, KH-CN, VH-TT-DL cùng 96 xã, phường trên toàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh và các sở, ngành bấm nút phát động chiến dịch "60 ngày cao điểm" xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn tỉnh ẢNH: BẮC BÌNH

Phát biểu tại lễ phát động, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhằm thực hiện lộ trình xóa bỏ hình thức thuế khoán từ ngày 1.1.2026.

Theo ông Sơn, trong 9 tháng đầu năm 2025, GRDP tỉnh Tây Ninh tăng 9,52%, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành cả nước. Tỉnh hiện có gần 5.000 dự án đầu tư trong và ngoài nước, tổng vốn đăng ký hơn 737.000 tỉ đồng và 24,5 tỉ USD. Thu ngân sách đạt hơn 44.000 tỉ đồng, vượt 118% dự toán Trung ương giao. "Thành quả đó có sự đóng góp lớn của ngành thuế và cộng đồng hộ kinh doanh nói riêng, khu vực kinh tế dân doanh nói chung", ông Sơn nói.

Ông Sơn cho rằng, phương thức thuế khoán hiện nay không còn phù hợp, thiếu công bằng và minh bạch, tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách. Toàn tỉnh có hơn 57.000 hộ kinh doanh, nhưng chỉ có hơn 2.700 hộ (4,73%) thực hiện kê khai thuế, còn lại khoảng 39.000 hộ nộp thuế khoán. "Sự chênh lệch này tạo ra bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh, đòi hỏi phải chuyển sang mô hình kê khai để đảm bảo minh bạch và phát triển bền vững", ông Sơn nhấn mạnh.

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản số 7828/UBND-KTTC ngày 4.11.2025, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi. Mục tiêu là vận động ít nhất 54.000 hộ hoàn tất chuyển đổi trước ngày 1.1.2026.

Lễ phát động chiến dịch "60 ngày cao điểm" của Thuế tỉnh Tây Ninh có sự tham dự của đông đảo chủ hộ kinh doanh trên địa bàn các phường Long An, Tân An, Khánh Hậu... ẢNH: BẮC BÌNH

UBND tỉnh yêu cầu Thuế tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, bố trí lực lượng hỗ trợ tại cơ sở, bảo đảm tinh thần phục vụ, hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuận lợi, đúng quy định. UBND cấp xã, phường phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ địa điểm, cơ sở vật chất và tuyên truyền sâu rộng đến từng khu phố, ấp. Công an tỉnh được giao bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm hỗ trợ tập trung.

"Thuế từ hộ kinh doanh là nguồn thu quan trọng, góp phần cân đối ngân sách cơ sở và bảo đảm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc xóa bỏ thuế khoán không chỉ là yêu cầu quản lý hiện đại mà còn là bước tiến tạo bình đẳng và động lực mới cho kinh tế tư nhân", ông Huỳnh Văn Sơn khẳng định.

Ông Nguyễn Nam Bình, Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh, cho biết mục tiêu trọng tâm của ngành đến cuối năm 2025 là hiện đại hóa công tác quản lý thuế, xóa bỏ thuế khoán, thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các hộ kinh doanh với nhau và với doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị.

Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh kỳ vọng, với nỗ lực tối đa của toàn ngành, chiến dịch cao điểm này sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 1.1.2026.