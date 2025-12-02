60.000 học sinh đồng diễn võ nhạc Vivonam lập ‘kỷ lục kép’ Việt Nam và thế giới

Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam vô cùng ấn tượng, mãn nhãn này có sự tham gia học sinh 165 điểm trường tại TP.HCM, trong đó, 5.000 học sinh thuộc 15 trường đã có mặt tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và cùng 55.000 học sinh khác từ 150 trường trên địa bàn thành phố tham gia đồng diễn.

5.000 học sinh từ 15 điểm trường đã có mặt tại Công viên Bờ sông Sài Gòn từ sáng sớm, tập dượt chuẩn bị cho đồng diễn

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phát biểu khai mạc

Sự kiện được phát động không chỉ để tuyên truyền, tôn vinh những thành tựu của ngành GD-ĐT TP.HCM trong 50 năm, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình đổi mới giáo dục TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, khi những giá trị của thể dục, thể thao được nâng cao trong giáo dục học đường.

Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, môn võ Vovinam được lựa chọn làm nội dung đồng diễn cho các em học sinh bởi sự phù hợp với thể trạng người Việt và những giá trị đặc trưng của Việt Võ Đạo như tinh thần thượng võ, bản sắc truyền thống và lòng tự hào dân tộc.

Thông qua việc tập luyện Vovinam nói riêng và thể thao nói chung, các em học sinh được bồi dưỡng nhiều phẩm chất quý giá cho hành trình trưởng thành như sức mạnh đoàn kết, tinh thần đồng đội, sự tự tin, ý chí, tính kỷ luật và lòng can đảm. Mỗi cá nhân trẻ phát triển toàn diện sẽ góp phần xây dựng nên một thế hệ Việt Nam năng động và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Tiết mục Tinh Hoa Võ Việt do các vận động viên chuyên nghiệp thực hiện

Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam đầy tinh thần hào khí Việt của hơn 60.000 học sinh TP.HCM

Màn đồng diễn nhìn từ trên cao

Màn xếp hình lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam trên nền nhạc Nhà tôi có một lá cờ

Màn xếp thành hình Quốc kỳ Việt Nam trên nền nhạc Giai điệu tự hào

UBND TP.HCM trao tặng hoa và kỷ niệm chương cho Sở GD-ĐT TP.HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Đồng diễn Vovinam 60.000 học sinh chính thức xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới

Nền tảng quan trọng để trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, nhân dịp chào mừng 50 năm đổi mới giáo dục TP.HCM, Sở GD-ĐT phối hợp cùng các đơn vị và nhà trường triển khai chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam, với mong muốn các em học sinh được trở thành một phần ý nghĩa trong hành trình xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới. Trong thời gian qua tập luyện cùng nhau đã giúp các em thêm gắn kết, hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc.

"Trên hành trình này, chúng tôi đánh giá cao sự chung tay của nhãn hàng Nestlé MILO, không chỉ với vai trò nhà tài trợ và đối tác đồng hành chiến lược của chương trình lần này, mà còn cho phong trào thể thao học đường của TP.HCM suốt nhiều năm qua", ông Hiếu nói.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam khẳng định, suốt 30 năm qua, Nestlé MILO luôn xem thể thao học đường là một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.

Chính vì thế, Nestlé Việt Nam đã và đang triển khai nhiều sân chơi thể thao đa dạng, trong đó với các giải đấu Vovinam học đường suốt nhiều năm qua và chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập kỷ lục kép hôm nay là một trong những dấu ấn tiêu biểu.

"Thông qua thể thao học đường, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao đến cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh - những đại diện kế tiếp cho tương lai của đất nước. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác đa bên giữa nhà trường, gia đình, ban ngành và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tạo ra những tác động tích cực, lâu dài và góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động và phát triển toàn diện", ông Binu Jacob nói.

Cam kết đẩy mạnh thể thao học đường Không chỉ chung tay cùng chương trình đồng diễn, Nestlé MILO luôn tích cực phối hợp cùng Bộ GD-ĐT triển khai chương trình Năng động Việt Nam từ năm 2016. Thông qua các sân chơi thể thao quen thuộc như Trại hè Năng lượng (Energy Camp), Ngày hội đi bộ, Champ Move và các sân chơi chuyên môn cao phối hợp với các ban ngành như Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Giải Bóng đá U11 Quốc gia, Hội khỏe Phù Đổng, Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc,… Nestlé MILO đã và đang mang thể thao tiếp cận gần hơn đến hàng triệu trẻ em trên khắp cả nước mỗi năm. Với tầm nhìn dài hạn, Nestlé MILO cam kết tiếp tục chung tay cùng các đối tác để đẩy mạnh các chương trình thể thao học đường, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động và khỏe mạnh.

Kết thúc chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam, 2.000 học sinh TP.HCM tham gia giải chạy EduRun

Hàng nghìn học sinh TP.HCM xuất phát trên đường chạy EduRun