60.000 người ở TP.HCM sẽ được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngay tại nhà

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" trên địa bàn thành phố. Điều này mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân mắc bệnh mạn tính gặp khó khăn trong việc đi lại.

Đưa dịch vụ y tế đến tận nhà người bệnh

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, thời gian qua ngành y tế thành phố đã triển khai mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư". Mỗi đội gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nhân sự quản lý dữ liệu y tế và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.

Khác với mô hình khám chữa bệnh truyền thống vốn đòi hỏi người bệnh phải đến cơ sở y tế, các đội chăm sóc sức khỏe sẽ chủ động đến từng hộ gia đình để lập hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sau xuất viện, tư vấn điều trị và hỗ trợ chuyển tuyến khi cần thiết.

Việc đưa dịch vụ khám chữa bệnh và cấp thuốc đến tận nhà được xem là bước đi phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân ẢNH: DUY TÍNH

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, số người mắc các bệnh mạn tính ngày càng tăng, việc phải thường xuyên di chuyển đến bệnh viện hoặc trạm y tế trở thành gánh nặng không nhỏ đối với nhiều người bệnh. Không ít trường hợp người già yếu, người bại liệt hay bệnh nhân sau tai biến phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân mỗi lần tái khám.

Chính vì vậy, việc đưa dịch vụ khám chữa bệnh và cấp thuốc đến tận nhà được xem là bước đi phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ai sẽ được hưởng lợi từ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà?

Theo đề xuất của Sở Y tế, đối tượng tham gia thí điểm phải có thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng, cư trú trên địa bàn được chọn triển khai và có nhu cầu chăm sóc tại nhà.

Những nhóm đối tượng ưu tiên gồm: Người từ 75 tuổi trở lên gặp khó khăn trong đi lại; người khuyết tật hoặc mất khả năng tự chăm sóc; người bệnh bại liệt; người có di chứng tai biến mạch máu não; người cần chăm sóc giảm nhẹ. Sở Y tế ước tính tại 22 phường, xã tham gia thí điểm sẽ có khoảng 60.000 người thuộc các nhóm đối tượng này.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc người bệnh nằm trong danh sách quản lý, đội ngũ y tế khi đến hộ gia đình còn có thể xử trí ban đầu đối với các trường hợp cấp cứu hoặc bệnh cấp tính phát sinh trong gia đình như sốt cao, nôn ói, tiêu chảy cấp có dấu hiệu mất nước trước khi chuyển đến cơ sở y tế phù hợp.

Cần nhanh chóng hoàn thiện cơ sở pháp lý về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà để áp dụng vào thực tiễn, giúp người yếu thế đỡ phải đi lại bệnh viện ẢNH: DUY TÍNH

Khám bệnh, cấp thuốc ngay tại nhà

Trong giai đoạn đầu, chương trình được đề xuất triển khai tại 22 phường, xã có trạm y tế đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội. Danh sách gồm các phường, xã: Hiệp Phước, Đất Đỏ, Bắc Tân Uyên, Xuân Hòa, An Hội Đông, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Tân Sơn Hòa, Xóm Chiếu, Bình Cơ, Tân Mỹ, Bình Tây, Bình Phú, An Đông, Tân Thới Hiệp, Khánh Hội, Thái Mỹ, Bà Rịa, Hóc Môn, Tân Thuận, Tân Phước và Cầu Kiệu.

Mỗi địa bàn tối thiểu có 1 bác sĩ, từ 1 - 2 điều dưỡng, từ 1 - 2 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và 1 dược sĩ hoặc nhân viên cấp phát thuốc.

Lực lượng này sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố, hội người cao tuổi và mạng lưới cộng tác viên để rà soát, lập danh sách người bệnh, xây dựng lịch chăm sóc và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Quy trình thí điểm được xây dựng khá chi tiết. Trước tiên, trạm y tế phối hợp với địa phương rà soát, xác nhận đối tượng đủ điều kiện tham gia. Sau đó, bác sĩ và điều dưỡng sẽ xây dựng lịch vãng gia theo mức độ nguy cơ của từng người bệnh. Đối với nhóm nguy cơ cao, việc thăm khám có thể được thực hiện mỗi tuần một lần. Nhóm nguy cơ trung bình được theo dõi hai tuần một lần, trong khi nhóm nguy cơ thấp được khám định kỳ hằng tháng.

Nhiều dịch vụ kỹ thuật sẽ được thực hiện cho người bệnh tại nhà thay vì đến cơ sở y tế ẢNH: DUY TÍNH

Khi đến nhà người bệnh, bác sĩ sẽ thực hiện khám lâm sàng, đánh giá tình trạng sức khỏe, chỉ định các kỹ thuật cần thiết và kê đơn thuốc trên hồ sơ điện tử. Sau khi đơn thuốc được duyệt, trạm y tế sẽ chuẩn bị thuốc và lựa chọn một trong hai hình thức cấp phát. Đối với người không thể di chuyển, thuốc được giao tận nhà. Trường hợp người bệnh hoặc người nhà có thể đi lại, thuốc sẽ được nhận tại trạm y tế.

Toàn bộ quá trình từ khám bệnh, kê đơn, cấp thuốc đến thanh toán bảo hiểm y tế đều được quản lý trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Một trong những vấn đề được quan tâm là việc khám chữa bệnh tại nhà có thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế hay không?

Theo Sở Y tế TP.HCM, luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đã quy định hoạt động khám chữa bệnh lưu động, trong đó bao gồm khám chữa bệnh tại nhà. Bên cạnh đó, luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế năm 2024 cũng xác định khám chữa bệnh tại nhà là một trong những dịch vụ thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đến nay Bộ Y tế vẫn chưa ban hành hướng dẫn cụ thể về cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà.

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gồm những gì? Theo đề xuất của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP.HCM, giai đoạn thí điểm sẽ áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế cho nhiều dịch vụ kỹ thuật có thể thực hiện tại nhà. Ngoài chi phí khám bệnh, người dân còn có thể được thanh toán đối với các kỹ thuật như đo điện tim, đo đường huyết mao mạch, thay băng, lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc người bệnh đái tháo đường, một số kỹ thuật phục hồi chức năng, y học cổ truyền và các thủ thuật sơ cấp cứu phù hợp với năng lực chuyên môn của trạm y tế. Chi phí khám chữa bệnh sẽ được thanh toán theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành do HĐND TP.HCM quy định. Thuốc và vật tư y tế thuộc phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.



