65.000 khán giả chờ xem Messi thi đấu trận cuối mùa với Inter Miami

"Sự trở lại của Messi lập tức gây cơn sốt cho bóng đá Mỹ trong ngày quyết định ở giải MLS với suất đấu play-off được xác định. Inter Miami đã bị loại, nhưng Charlotte FC còn hy vọng. 65.000 khán giả được dự kiến sẽ đến chật kín sân Bank of America tại Bắc Carolina, chờ xem cuộc so tài của Inter Miami và Charlotte FC. Nhưng trên hết là sự có mặt thi đấu của Messi đã được đảm bảo", tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết.

Messi trở lại lập tức gây cơn sốt với bóng đá Mỹ AFP

Messi đã vắng mặt hầu hết hoặc chỉ ra sân từ ghế dự bị trong 5 trận đấu gần đây của Inter Miami, kể từ khi anh rời sân ở phút 37 do chấn thương trong trận thắng Toronto FC với tỷ số 4-0 ngày 21.9.

Danh thủ người Argentina chỉ vừa có trận chơi trọn 90 phút ở trận thắng đội tuyển Peru 2-0 ngày 18.10 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Trận này Messi ghi cả 2 bàn, để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với 31 bàn so với 29 bàn của Luis Suarez.

Sự kỳ vọng Messi trở lại thi đấu cho Inter Miami rất được giới CĐV bóng đá Mỹ chờ đợi. Tuy nhiên, anh phải vắng mặt thi đấu ở trận lượt đi gặp Charlotte FC (hòa 2-2 ngày 19.10), do thời gian quá ngắn khi trở lại từ đội tuyển Argentina. Tuy vậy, danh thủ này vẫn ra sân ủng hộ các đồng đội thi đấu.

Trận tiếp theo Inter Miami cũng gặp Charlotte FC lúc 5 giờ ngày 22.10 (giờ Việt Nam), Messi đã trở lại tập luyện và cùng các đồng đội di chuyển đến sân khách để chuẩn bị thi đấu.

Messi đã trở lại tập luyện trong ngày 20.10 CLB Inter Miami

HLV phó CLB Inter Miami, Javier Morales thay HLV Tata Martino trả lời báo chí Mỹ, xác nhận: "Messi chắc chắn thi đấu. Cậu ấy đã tập luyện đầy đủ với các đồng đội. Tuy nhiên, Messi thi đấu từ đầu hay vào sân từ ghế dự bị, chúng tôi sẽ còn cân nhắc trước khi đưa ra quyết định".

Sau trận đấu với Charlotte FC, CLB Inter Miami và Messi sẽ kết thúc mùa giải MLS 2023, do không giành quyền vào vòng play-off tranh ngôi vô địch.

Messi hiện chưa rõ có cùng Inter Miami tham gia chuyến du đấu châu Á đến Trung Quốc vào đầu tháng 11 hay không. Nhưng anh xác định sẽ dự lễ trao Quả bóng vàng tại Paris, Pháp vào ngày 30.10, cũng như tham gia 2 trận đấu từ giữa tháng 11 với đội tuyển Argentina gặp Uruguay và Brazil tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Sau đó, danh thủ này sẽ dành trọn tháng 12 để nghỉ ngơi tại quê nhà, trước khi trở lại tập luyện từ đầu năm 2024.