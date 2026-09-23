7 chi tiết trên iPhone Duo cần lưu ý trước khi mua

iPhone Duo là mẫu điện thoại đắt nhất từng được Apple sản xuất khi kết hợp màn hình phụ 5,4 inch và màn hình gập nano-texture 7,6 inch trong cùng một thiết bị. Dù được giới thiệu với độ bền cao cùng khả năng tối ưu đa nhiệm linh hoạt, chiếc máy này vẫn thiếu vắng nhiều tính năng quen thuộc trên các dòng flagship truyền thống. Việc phân loại mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố sẽ giúp người dùng đưa ra quyết định mua sắm chính xác trước khi chi tiền.

iPhone Duo phải đánh đổi một số chi tiết phần cứng cho thân máy gập ẢNH: APPLE

Không có ống kính zoom tele chuyên dụng

iPhone Duo không sở hữu camera tele riêng biệt mà chỉ cung cấp khả năng zoom chất lượng quang học 2x bằng cách cắt cúp từ cảm biến chính 48 MP, với mức zoom kỹ thuật số tối đa 10x. Hạn chế này thua kém đáng kể so với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max - hai thiết bị trang bị camera tele 4x, khả năng zoom chất lượng quang học 8x và zoom kỹ thuật số lên tới 40x. Đây là rào cản lớn nhất đối với những người dùng thường xuyên chụp ảnh tầm xa.

Thiếu vắng hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID

Do giới hạn về mặt không gian bên trong thân máy gập, Apple không thể bố trí đủ các cảm biến cần thiết cho Face ID. Thay vào đó, hãng tích hợp cảm biến vân tay Touch ID ngay trên nút nguồn ở cạnh phải của máy.

Mặc dù Touch ID đã chứng minh được độ tin cậy trên MacBook, iPad và các dòng iPhone tiền nhiệm, sự thiếu vắng phương thức mở khóa bằng khuôn mặt tiện lợi vẫn là một điểm trừ đáng tiếc.

Trọng lượng lớn nhất trong các dòng iPhone

Với trọng lượng 254 gram, iPhone Duo trở thành chiếc iPhone nặng nhất từng xuất hiện, nhỉnh hơn mức 249 gram của iPhone 18 Pro Max. Trọng lượng này cũng vượt trội đáng kể khi đặt cạnh đối thủ Galaxy Z Fold8 vốn chỉ nặng 200 gram. Tuy nhiên, mức cân nặng gia tăng này đi kèm các trang bị bảo vệ giá trị như chuẩn kháng nước IP68, buồng tản nhiệt hơi và lớp số hóa màn hình hỗ trợ bút Apple Pencil.

Mức giá khởi điểm đắt đỏ cùng chi phí nâng bộ nhớ cao

Mẫu điện thoại gập của Apple có giá mở bán từ 2.000 USD, đắt hơn 100 USD so với hai đối thủ Galaxy Z Fold8 và Google Pixel 11 Pro Fold. Khi người dùng có nhu cầu tăng dung lượng lưu trữ, giá bán sẽ tăng vọt lên mức 2.200 USD cho bản 512 GB, 2.599 USD cho bản 1 TB và đạt tới 3.200 USD cho bản 2 TB. Dù vậy, đây được xem là rào cản chung của phân khúc điện thoại màn hình gập hơn là vấn đề riêng của Duo.

Thời lượng pin thấp hơn iPhone 18 Pro Max

Việc phải gánh một màn hình kích thước lớn khiến hệ thống pin kép của máy có thời gian hoạt động kém hơn flagship dạng thanh truyền thống. Theo ước tính từ Apple, thiết bị đạt 24 giờ sử dụng thông thường so với 30 giờ của iPhone 18 Pro Max, đồng thời chênh lệch đáng kể ở tác vụ xem video với 31 giờ so với 45 giờ. Mặc dù vậy, máy vẫn có thể đạt tới 44 giờ phát video nếu người dùng chỉ sử dụng màn hình phụ bên ngoài.

Camera FaceTime ẩn dưới màn hình cho chất lượng hạn chế

Apple trang bị camera FaceTime ẩn dưới tấm nền hiển thị cho iPhone Duo dù nhiều hãng công nghệ khác đã từ bỏ giải pháp này vì rào cản chất lượng. Cảm biến ẩn này đáp ứng đủ nhu cầu gọi video cơ bản, nhưng người dùng buộc phải chuyển sang camera trước 12 MP hoặc cụm camera chính 48 MP nếu muốn chụp ảnh selfie sắc nét.

Lược bỏ khẩu độ biến thiên và phím Pro Controls

Khác với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, camera chính của iPhone Duo không có hệ thống khẩu độ biến thiên giúp tăng độ linh hoạt khi chụp ảnh. Ngoài ra, Apple cũng không trang bị các công cụ điều khiển chuyên nghiệp Pro controls trên thiết bị này. Điều đó khiến người dùng mất đi khả năng can thiệp thủ công vào các thông số chụp ảnh quan trọng như tốc độ màn trập hay cân bằng trắng.

Kết luận

Dù sở hữu thiết kế đột phá, việc thiếu hụt ống kính zoom tele và Face ID vẫn là những điểm trừ đáng kể nhất trên iPhone Duo. Người dùng cần cân nhắc kỹ giữa nhu cầu trải nghiệm không gian hiển thị lớn và những tính năng phần cứng bị cắt giảm trước khi chọn mua dòng máy đắt đỏ này.