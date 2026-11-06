7 cung đường đẹp nhất Việt Nam, theo bình chọn của tạp chí Mỹ

Trong một bình chọn mới đây, Lonely Planet cho rằng: "Hành trình kết nối hai đầu đất nước chỉ là một trong vô vàn cung đường tuyệt vời đang chờ đón những tín đồ xê dịch trên xe bốn bánh (hoặc phổ biến hơn là hai bánh). Với hơn 61 triệu chiếc xe máy đang lưu thông, những tay lái ưa khám phá sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc trên hành trình chinh phục các cảnh quan đa dạng đầy mê hoặc của Việt Nam".

Dưới đây là gợi ý của Lonely Planet về 7 cung đường tuyệt đẹp nhất tại Việt Nam.

1. Vòng lặp Hà Giang (Ha Giang Loop)

Lựa chọn tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng phong cảnh núi non và bơi lội giữa thiên nhiên hoang sơ.

Điểm bắt đầu: Hà Giang - Điểm kết thúc: Hà Giang. Khoảng cách ước tính: 350 km.

Dòng sông Nho Quế và đèo Mã Pí Lèng nhìn từ trên cao Ảnh: Hà Anh Khoa

Những đỉnh núi cao vút cùng các thung lũng sâu thẳm ở vùng cực Bắc Việt Nam là nơi lý tưởng để khám phá một cách thong dong. Khi đi qua tỉnh miền núi Hà Giang, bạn nên dành thời gian dừng chân để đắm mình vào làn nước mát lạnh tại các thác nước, thưởng thức nhiều món ăn vặt ven đường hay nghỉ ngơi để chụp ảnh thửa ruộng bậc thang trồng lúa và ngô trải dài dọc theo các sườn đồi dốc đứng. Cung đường này có đèo Mã Pí Lèng dài khoảng 20 km.

2. Từ Cao Bằng đến Bản Giốc

Cung đường lý tưởng để chiêm ngưỡng phong cảnh đồng quê.

Điểm bắt đầu: Cao Bằng - Điểm kết thúc: Bản Giốc. Khoảng cách ước tính: 80 km.

Hành trình từ Cao Bằng đến thác Bản Giốc - ngọn thác hùng vĩ nằm vắt ngang biên giới - sẽ đưa du khách băng qua những vùng nông thôn nguyên sơ bậc nhất miền Bắc. Trên cung đường này, bạn sẽ bắt gặp những cánh đồng xanh mướt, các bản làng với nhà sàn truyền thống và hồ nước trong vắt. Cung đường có đèo Mã Phục dài 3,5 km cùng bảy khúc cua uốn lượn.

Thung lũng Phong Nậm ở Cao Bằng Ảnh: Năng An

3. Đà Lạt - Nha Trang

Lựa chọn lý tưởng để khám phá các di tích xưa cũ.

Điểm khởi hành: Đà Lạt - Điểm kết thúc: Nha Trang. Khoảng cách ước tính: 134 km.

Từ bầu không khí mát mẻ ở vùng cao nguyên quanh Đà Lạt cho đến những bãi biển đầy nắng tại Nha Trang, chuyến đi này mang đến sự thay đổi ngoạn mục về cảnh quan cũng như các kiểu khí hậu đặc thù. Cung đường có đèo Khánh Lê dài khoảng 33 km.

Hồ Xuân Hương nhìn từ trên cao Ảnh: Bá Duy

4. Đèo Hải Vân

Lựa chọn lý tưởng cho những khung cảnh hùng vĩ và các khúc cua tay áo đầy kịch tính.

Điểm bắt đầu: Đà Nẵng - Điểm kết thúc: Bãi biển Lăng Cô. Khoảng cách ước tính: 20 km.

Trước khi hầm Hải Vân hoàn thành vào năm 2005, chỉ cần nghĩ đến việc phải vượt qua những khúc cua tay áo hiểm hóc và các góc khuất trên đèo Hải Vân cũng đủ khiến hành khách đi xe giữa Đà Nẵng và Huế phải rùng mình. Ngày nay, khi lưu lượng xe cộ qua đèo đã giảm đáng kể, cung đường ngắn nhưng tuyệt đẹp này trở thành hành trình đáng nhớ và dễ dàng chinh phục, ngay cả đối với những người mới tập lái xe.

Tàu lửa chạy qua tuyến đường sắt dưới chân đèo Hải Vân ẢNH: TRẦN NGỌC TIẾN

5. TP.HCM - Mỹ Tho

Lựa chọn lý tưởng để khám phá cảnh quan vùng ĐBSCL

Điểm khởi hành: TP.HCM - Điểm kết thúc: Mỹ Tho. Khoảng cách ước tính: 70 km.

Ngay khi rời khỏi TP.HCM rộng lớn và đông đúc, bạn sẽ thấy cảnh quan đô thị dần nhường chỗ cho những hàng dừa hùng vĩ, những rặng chuối xanh tốt và các dòng kênh lấp lánh đan xen giữa những cánh đồng lúa xanh ngát.

Chùa cổ Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho Ảnh: Thanh Quân

6. Côn Đảo

Lựa chọn lý tưởng để ghé thăm những bãi biển hoang sơ.

Điểm bắt đầu: Bãi Đầm Trầu - Điểm kết thúc: Bến Đầm. Khoảng cách ước tính: 25 km.

Quần đảo Côn Đảo là một trong những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam. Côn Sơn - hòn đảo lớn nhất và cũng là hòn đảo duy nhất có cư dân sinh sống trong quần đảo này - chỉ có một trục đường chính chạy dọc theo chiều dài đảo, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp vô cùng ấn tượng. Một chuyến đi bằng xe máy không chỉ là cách tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên của hòn đảo, mà còn giúp bạn dễ dàng di chuyển giữa những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp.

Một đoạn đường Hồ Chí Minh băng qua rừng cao su Bình Dương Ảnh: Đỗ Trường

7. Đường Hồ Chí Minh

Lựa chọn lý tưởng để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp Việt Nam.

Điểm khởi đầu: TP.HCM - Điểm kết thúc: Hà Nội. Tổng quãng đường: Khoảng 1.880 km.

Có nhiều cung đường khác nhau để kết nối hai thành phố lớn nhất Việt Nam, tùy thuộc vào việc bạn yêu thích biển, núi non hay những tuyến đường cao tốc bằng phẳng. Tuy nhiên, để có sự cân bằng hoàn hảo giữa thời gian di chuyển (lý tưởng nhất là khoảng 2 tuần) và cảnh quan ấn tượng, hãy chọn đường Hồ Chí Minh - tuyến đường lịch sử.