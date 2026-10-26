Tạp chí Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách 'phải đến ít nhất một lần trong đời'

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Tạp chí du lịch Mỹ Travel and Leisure xếp Việt Nam vào danh sách 24 nơi 'phải đến ít nhất một lần trong đời' cùng với những điểm đến cực kỳ nổi tiếng khác như Ý, New York, Tokyo hay Paris…
Thế giới có vô vàn những nơi đáng để ghé thăm, tuy nhiên việc chọn ra những địa điểm hàng đầu quả thực không dễ dàng. Vì thế, Travel and Leisure đã giúp du khách khi chọn lựa ra 24 điểm đến trên thế giới mà du khách không thể không đến khi lên lịch trình du lịch kế tiếp. "Đây là 24 chuyến đi đầy ấn tượng, bao gồm những trải nghiệm 'có một không hai' cùng các địa danh mang tính biểu tượng mà bạn sẽ chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới", Travel and Leisure nhấn mạnh.
Điều gì làm nên một chuyến đi thực sự thay đổi cuộc đời? Câu trả lời có thể khác nhau tùy mỗi người, nhưng có một điều chắc chắn rằng: từ các chuyến đi khám phá thiên nhiên hoang dã ở châu Phi cho đến những hành trình đường bộ kinh điển, danh sách này sẽ thôi thúc bạn lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu tiếp theo của mình.
Ý
New York, Mỹ
Tokyo, Nhật Bản
Paris, Pháp
Các safari ở châu Phi
Dãy Hymalaya
Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc
Việt Nam
Các điểm đến khác trong danh sách của Travel and Leisure có Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ; Namibia; Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; Bắc cực quang; Đảo Phục Sinh; chuyến du ngoạn bằng ô tô qua các vườn quốc gia Mỹ; Petra, Jordan; quần đảo Galapagos...
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