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    Tạp chí Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách 'phải đến ít nhất một lần trong đời'

    Vi Nguyễn
    Vi Nguyễn
    Tạp chí du lịch Mỹ Travel and Leisure xếp Việt Nam vào danh sách 24 nơi 'phải đến ít nhất một lần trong đời' cùng với những điểm đến cực kỳ nổi tiếng khác như Ý, New York, Tokyo hay Paris…

    Thế giới có vô vàn những nơi đáng để ghé thăm, tuy nhiên việc chọn ra những địa điểm hàng đầu quả thực không dễ dàng. Vì thế, Travel and Leisure đã giúp du khách khi chọn lựa ra 24 điểm đến trên thế giới mà du khách không thể không đến khi lên lịch trình du lịch kế tiếp. "Đây là 24 chuyến đi đầy ấn tượng, bao gồm những trải nghiệm 'có một không hai' cùng các địa danh mang tính biểu tượng mà bạn sẽ chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới", Travel and Leisure nhấn mạnh.

    Điều gì làm nên một chuyến đi thực sự thay đổi cuộc đời? Câu trả lời có thể khác nhau tùy mỗi người, nhưng có một điều chắc chắn rằng: từ các chuyến đi khám phá thiên nhiên hoang dã ở châu Phi cho đến những hành trình đường bộ kinh điển, danh sách này sẽ thôi thúc bạn lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu tiếp theo của mình.

    Ý

    Tạp chí Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách 'phải đến ít nhất một lần trong đời' - Ảnh 1.

    Việc chọn lựa giữa Rome, Venice, Naples hay Florence làm điểm đến hàng đầu tại Ý quả là điều bất khả thi; vì vậy, cả đất nước này đều xứng đáng nằm trong danh sách những nơi bạn cần ghé thăm

    Ảnh: Reuters

    New York, Mỹ

    Tạp chí Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách 'phải đến ít nhất một lần trong đời' - Ảnh 2.

    Ghé thăm tượng Nữ thần Tự do, đứng trên đỉnh tòa nhà Empire State ngắm đường chân trời hay sải bước trên cầu Brooklyn - đây chỉ là một vài trong số những trải nghiệm bạn chỉ có thể tìm thấy tại thành phố New York. Dù du khách mơ ước được đặt chân đến những địa danh từng xuất hiện trên màn ảnh, thưởng thức một buổi biểu diễn trên sân khấu Broadway, hay khám phá thế giới ẩm thực phong phú qua các khu phố đa dạng của thành phố, thì New York chắc chắn là điểm đến không thể vắng mặt trong danh sách hành trình "phải đến một lần trong đời"

    Ảnh: Reuters

     Tokyo, Nhật Bản

    Tạp chí Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách 'phải đến ít nhất một lần trong đời' - Ảnh 3.

    Tại thủ đô nhộn nhịp của Nhật Bản, nét cổ kính và hiện đại hòa quyện vào nhau. Từ những ngôi đền, miếu thờ mang đậm dấu ấn lịch sử, các khu mua sắm sầm uất, nền ẩm thực tuyệt hảo, đời sống âm nhạc sôi động, cho đến những công viên giải trí và điểm tham quan thuộc hàng đẳng cấp thế giới - dù bạn quan tâm đến điều gì, Tokyo đều có thể đáp ứng

    Ảnh: Reuters

     Paris, Pháp

    Tạp chí Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách 'phải đến ít nhất một lần trong đời' - Ảnh 4.

    Từ việc ngắm nhìn tháp Eiffel lấp lánh và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng tại các bảo tàng tầm cỡ thế giới, cho đến thưởng thức các loại bánh ngọt Pháp thơm ngon, Paris mang đến vô vàn lý do để bạn đưa thành phố này vào danh sách những điểm đến phải ghé thăm

    Ảnh: Reuters

     Các safari ở châu Phi

    Tạp chí Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách 'phải đến ít nhất một lần trong đời' - Ảnh 5.

    Việc tận mắt chiêm ngưỡng những loài động vật hùng vĩ như sư tử, voi và tê giác trong môi trường hoang dã là giấc mơ có thể trở thành hiện thực thông qua các chuyến đi săn (safari) tại châu Phi. Botswana, Nam Phi, Tanzania, Uganda và Kenya là những điểm đến safari phổ biến nhất

    Ảnh: Reuters

     Dãy Hymalaya

    Tạp chí Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách 'phải đến ít nhất một lần trong đời' - Ảnh 6.

    Trải dài qua Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Bhutan và Nepal, dãy Himalaya là nơi tọa lạc của một số đỉnh núi cao nhất thế giới. Đối với những du khách ưa mạo hiểm, hành trình trekking đến Everest Base Camp là trải nghiệm để đời, ngay cả khi bạn không đặt mục tiêu chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới này

    Ảnh: Reuters

     Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc

    Tạp chí Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách 'phải đến ít nhất một lần trong đời' - Ảnh 7.

    Trải dài hàng ngàn dặm trên khắp Trung Quốc, với những đoạn cổ nhất có niên đại hơn 2.500 năm, Vạn Lý Trường Thành được bình chọn là một trong Bảy kỳ quan thế giới mới trong một cuộc bỏ phiếu toàn cầu vào năm 2007. Du khách có thể đi bộ dọc theo các phần của bức tường - một số đoạn nằm cách Bắc Kinh một quãng đường lái xe không xa, rất lý tưởng cho chuyến tham quan trong ngày từ thành phố này

    Ảnh: Reuters

     Việt Nam

    Tạp chí Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách 'phải đến ít nhất một lần trong đời' - Ảnh 8.

    Một chuyến du ngoạn Đông Nam Á là trải nghiệm không thể bỏ qua đối với bất kỳ du khách nào, đặc biệt là những tín đồ ẩm thực yêu thích các món ăn đường phố. Bạn có thể dành hàng tuần tại mỗi quốc gia trong khu vực này, nhưng kết hợp Thái Lan và Việt Nam sẽ tạo nên một hành trình đầy thú vị, với phong cảnh tươi đẹp, những trải nghiệm văn hóa phong phú và nền ẩm thực tuyệt hảo. Nếu có thêm thời gian, bạn hãy ghé thăm cả Campuchia để chiêm ngưỡng quần thể Angkor Wat rộng lớn.

    Ảnh: Bùi Văn Hải

     Các điểm đến khác trong danh sách của Travel and Leisure có Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ; Namibia; Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; Bắc cực quang; Đảo Phục Sinh; chuyến du ngoạn bằng ô tô qua các vườn quốc gia Mỹ; Petra, Jordan; quần đảo Galapagos...

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