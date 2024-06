7 lý do bạn nên ăn mít

Ăn mít giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tăng cường năng lượng, theo trang sức khỏe Onlymyhealth (Ấn Độ).



Giàu dinh dưỡng

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), mít cung cấp các dưỡng chất thiết yếu. Mít giàu vitamin A, C và nhóm B, rất cần thiết để duy trì sức khỏe.

Vitamin A hỗ trợ thị lực và sức khỏe làn da. Vitamin C tăng cường hệ miễn dịch và giúp sản sinh collagen.Trong khi đó, các vitamin nhóm B, bao gồm B6, niacin và riboflavin, đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất tạo năng lượng.

Ăn mít giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch Pexels

Cải thiện tiêu hóa

Chất xơ rất cần thiết cho sức khỏe tiêu hóa vì nó giúp ngăn ngừa táo bón, đầy hơi và thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Ngoài ra, chất xơ còn giúp no lâu, hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Mít chứa prebiotics, là thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột. Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh sẽ ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C cao trong mít sẽ hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Theo nghiên cứu của Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận (NIDDK) ở Mỹ, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật bằng cách trung hòa các gốc tự do có hại.

Do đó, việc ăn mít thường xuyên có thể giúp nâng cao cơ chế phòng thủ tự nhiên của cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Mít cung cấp kali, một khoáng chất đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition, kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng tác dụng của natri trong cơ thể, giúp giảm nguy cơ mắc huyết áp cao và bệnh tim.

Chất chống oxy hóa có trong mít, chẳng hạn như flavonoid và carotenoid, còn bảo vệ tim bằng cách giảm stress oxy hóa và viêm.

Mít không làm tăng đột ngột lượng đường trong máu Pexels

Điều hòa lượng đường trong máu

Mặc dù có vị ngọt, mít lại có chỉ số đường huyết thấp, theo nghiên cứu trên tạp chí Informatics Journal. Điều này có nghĩa là mít không làm tăng đột ngột lượng đường trong máu.

Do đó, đây là loại trái cây phù hợp cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người muốn kiểm soát lượng đường trong máu.

Giúp đẹp da

Chất chống oxy hóa trong mít, đặc biệt là vitamin C, giúp chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho da. Nhờ đó, chúng có thể ngăn ngừa lão hóa sớm, giảm nếp nhăn và thúc đẩy làn da trẻ trung.

Mít cũng chứa nhiều nước, giúp da luôn ẩm mịn. Giữ nước đầy đủ là điều cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Theo USDA, mít chứa các khoáng chất thiết yếu như canxi và magiê, rất cần thiết để duy trì xương chắc khỏe. Ăn mít thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa các rối loạn xương như loãng xương.

Ngoài ra, kali có trong mít còn hỗ trợ hấp thụ canxi, thúc đẩy hơn nữa sức khỏe xương khớp và tăng mật độ xương, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Osteoporosis International.