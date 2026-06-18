7 mẫu Samsung Galaxy đã qua sử dụng vẫn đáng mua

Khi các dòng điện thoại mới liên tục được tung ra kèm theo quảng cáo rầm rộ, tâm lý sợ lỗi thời dễ khiến nhiều người muốn nâng cấp ngay. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ ngân sách để chạy theo những thiết bị mới đắt đỏ. Thực tế, lựa chọn điện thoại Galaxy cũ được tân trang đang trở thành lộ trình nâng cấp thông minh. Những thiết bị này đã được kiểm tra, sửa chữa để khôi phục về trạng thái gần như mới, mang lại trải nghiệm mượt mà với mức giá dễ chịu.

Điện thoại Galaxy cũ vẫn là giải pháp kinh tế ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTR

1. Samsung Galaxy S24

Mẫu máy này đang có giá khởi điểm trên nền tảng Amazon Renewed chỉ từ 370 USD (khoảng 9,7 triệu đồng) cho phiên bản 128 GB. Sở hữu bộ vi xử lý mạnh mẽ, dung lượng RAM dư dả cùng hệ thống camera xuất sắc, Galaxy S24 hoàn toàn không hề lỗi thời so với các thế hệ sau này. Đặc biệt, thiết bị vừa được tối ưu hóa hiệu năng thông qua bản cập nhật phần mềm One UI 8.5 mới nhất, mang lại trải nghiệm mượt mà và đáng tin cậy cho mọi tác vụ hằng ngày.

2. Samsung Galaxy S24+

Với mức giá chỉ nhỉnh hơn 400 USD (khoảng 10,5 triệu đồng) cho phiên bản bộ nhớ 256 GB, Galaxy S24+ là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một không gian lưu trữ lớn hơn. Thiết bị kế thừa trọn vẹn sức mạnh cấu hình của dòng S24, nhận được vô số lời khen ngợi từ các chuyên trang công nghệ uy tín nhờ màn hình hiển thị bắt mắt và thời lượng pin tốt. Mức giá tân trang hiện tại giúp người dùng dễ dàng sở hữu một sản phẩm cận cao cấp với chi phí tiết kiệm hơn.

3. Samsung Galaxy S24 Ultra

Là phiên bản cao cấp nhất trong thế hệ của mình, Galaxy S24 Ultra hàng tân trang quốc tế bản 256 GB hiện có giá dao động từ 622 đến 700 USD (khoảng 16,3 - 18,4 triệu đồng) tùy theo màu sắc. Dòng máy này được đánh giá cao nhờ camera đỉnh cao, dung lượng RAM lớn và cấu hình vượt trội, đủ sức đồng hành cùng người dùng trong nhiều năm tới. So với giá thời điểm ra mắt, đây là mức giá cạnh tranh cho một chiếc flagship toàn diện.

4. Samsung Galaxy S25

Dù là thế hệ cận kề, Galaxy S25 bản 128 GB quốc tế (hàng renew) hiện có mức giá tương đối 'dễ thở', chỉ 450 USD (khoảng 11,8 triệu đồng). Ngoại trừ việc thiếu vắng màn hình chống nhìn trộm so với S26 series, mọi trải nghiệm phần cứng và phần mềm trên chiếc điện thoại này gần như tương đồng. Máy sở hữu chip xử lý đời mới hiệu năng cao, camera sắc nét và đã được lên đời One UI 8.5, giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí lớn mà vẫn có trải nghiệm cao cấp.

5. Samsung Galaxy S25 Ultra

Chiếc điện thoại đỉnh cao này hiện có giá hàng tân trang là 769 USD (khoảng 20 triệu đồng) cho bản 256 GB, rẻ hơn nhiều so với mức giá gốc thường trên 1.000 USD. Với cấu hình thuộc hàng đỉnh cao, camera chuyên nghiệp và màn hình xuất sắc, đây là thiết bị có thể đảm bảo hiệu năng tối ưu và trải nghiệm cao cấp kéo dài. Đối với những người dùng muốn sở hữu công nghệ hàng đầu với mức giá hợp lý, đây là một cơ hội không thể bỏ qua, đặc biệt là trong các dịp khuyến mãi.

6. Samsung Galaxy Z Fold6

Nếu muốn trải nghiệm công nghệ màn hình gập cao cấp mà không phải trả mức giá gốc gần 2.000 USD của đời mới nhất, Galaxy Z Fold6 tân trang bản 256 GB là lựa chọn hoàn hảo với giá chỉ khoảng 570 USD (khoảng 15 triệu đồng). Máy sở hữu con chip Snapdragon 8 Gen 3 mạnh mẽ, camera góc rộng 50 MP và nằm trong danh sách hỗ trợ cập nhật lên Android 17. Thiết bị hoàn toàn đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà và an tâm sử dụng lâu dài cho người sở hữu.

7. Samsung Galaxy Z Flip6

Mẫu điện thoại gập dáng vỏ sò Galaxy Z Flip6 bộ nhớ 512 GB bản tân trang hiện có mức giá chỉ 390 USD (khoảng 10 triệu đồng). Sở hữu phần cứng mạnh mẽ tương đương dòng Fold 6 với chip Snapdragon 8 Gen 3 và camera ít nhất 12 MP, thiết bị này vừa gọn nhẹ vừa thời trang. Nhờ được cam kết cập nhật phần mềm lâu dài bao gồm cả Android 17, Flip6 tân trang hứa hẹn khả năng vận hành mượt mà không thua kém các mẫu mã mới nhất trên thị trường.