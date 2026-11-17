Hệ thống thang máy góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân khi sử dụng metro, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai.

Hệ thống 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức được đưa vào phục vụ người dân

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hiện phục vụ trung bình khoảng 66.000 lượt khách mỗi ngày. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút hành khách sử dụng giao thông công cộng, UBND TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, giao MAUR làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gồm 8 thang máy, tải trọng 1.000 kg/thang, được bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia.

Công trình được đưa vào sử dụng nhằm hoàn thiện hạ tầng kết nối, nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng phục vụ hành khách trên tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM ẢNH: MAUR

Cùng với hệ thống thang máy, dự án triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, đường dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh, góp phần hình thành không gian di chuyển an toàn, thân thiện và văn minh tại khu vực các nhà ga trên cao.

Lãnh đạo MAUR cho biết việc đưa hệ thống thang máy vào phục vụ giúp hành khách tiếp cận cầu vượt bộ hành và nhà ga dễ dàng hơn, giảm khó khăn khi sử dụng cầu thang bộ, nhất là đối với những người có nhu cầu hỗ trợ di chuyển. Công trình không chỉ là bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố trong việc từng bước xóa bỏ các rào cản tiếp cận giao thông công cộng, bảo đảm điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn và bình đẳng cho mọi hành khách.

"Việc khánh thành hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành tiếp tục bổ sung tiện ích, nâng cao chất lượng phục vụ của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), khuyến khích người dân lựa chọn giao thông công cộng trong sinh hoạt hằng ngày, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại và phát triển bền vững" - đại diện MAUR khẳng định.