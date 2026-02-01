7 thiết bị cần rút phích cắm trước khi ra khỏi nhà

Trong nhịp sống hối hả, việc vội vã rời nhà đi làm hay đi học mà quên rút phích cắm các thiết bị điện đã trở thành thói quen phổ biến. Trong khi các thiết bị lớn như tủ lạnh, máy rửa bát hay lò vi sóng âm tường được thiết kế để kết nối nguồn điện liên tục, thì những thiết bị nhỏ hơn trong nhà bếp và phòng tắm lại tiềm ẩn rủi ro hỏa hoạn khôn lường.

Jerry Poon, kỹ sư trưởng tại Red Dog Engineering, đã tóm gọn nguyên tắc an toàn bằng một công thức đơn giản: "Nếu thiết bị đó tỏa nhiệt, tiêu thụ lượng điện lớn hoặc có dây dẫn trông thiếu an toàn, hãy rút phích cắm ngay lập tức. Đây là thói quen bảo vệ tính mạng dễ thực hiện nhất".

Có những thiết bị gia dụng cần được rút dây nguồn khỏi ổ cắm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Dưới đây là danh sách 7 'hung thần' bạn nhất định phải tách rời khỏi ổ cắm trước khi khóa cửa.

1. Máy sưởi di động

Không ngạc nhiên khi máy sưởi đứng đầu danh sách. Theo Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia (NFPA) của Mỹ, từ năm 2019 đến 2023, các thiết bị sưởi ấm chiếm tới 29% các vụ hỏa hoạn gia đình tại nước này. Sai lầm phổ biến nhất là cắm máy sưởi vào ổ cắm nối dài thay vì ổ cắm tường trực tiếp, dẫn đến quá tải và phát hỏa.

2. Nồi chiên không dầu

Dù là cuộc cách mạng nấu nướng, nồi chiên không dầu lại có cơ chế hoạt động tương tự máy sưởi công suất cao. Kỹ sư Poon nhấn mạnh rằng chế độ 'Standby' (Chờ) vẫn duy trì dòng điện chạy qua các bảng mạch nhạy cảm. Một lỗi nhỏ trong linh kiện điều khiển nhiệt khi bạn vắng nhà có thể gây ra thảm họa.

3. Máy lạnh di động

Dù mục đích là làm mát, nhưng đây là thiết bị 'ngốn' cường độ dòng điện (high-draw) cực lớn. Việc duy trì kết nối điện khi không sử dụng tạo áp lực liên tục lên hệ thống dây dẫn trong tường, dễ dẫn đến hiện tượng chập mạch.

4. Dụng cụ tạo kiểu tóc

Máy sấy, máy uốn hay máy ép tóc thường được đặt trong môi trường ẩm (phòng tắm) hoặc gần các vật liệu dễ cháy (vải vóc, đồ trang điểm). Công tắc cơ học có thể bị hỏng khiến thiết bị tự kích hoạt nhiệt lượng mà người dùng không hay biết.

5. Máy pha cà phê

Những dòng máy pha cà phê cũ thường thiếu tính năng tự động ngắt nguồn. Nếu bạn quên tắt máy trước khi ra ngoài, bộ phận nấu nước sôi có thể hoạt động quá mức, gây nóng chảy lớp vỏ nhựa và phát hỏa.

6. Đèn và đồ điện có dây dẫn cũ

Một sợi dây điện bị sờn, bong tróc lớp vỏ cách điện hoặc bị chuột cắn là một 'ngòi nổ' đúng nghĩa. Các chuyên gia khuyến cáo nên thay thế ngay lập tức thay vì dùng băng keo cá nhân bọc lại một cách tạm bợ.

7. Máy nướng bánh mì

Cấu tạo của máy nướng bánh mì gồm các thanh nhiệt hở và vụn bánh khô - một sự kết hợp hoàn hảo cho đám cháy. Chỉ cần một sự cố đoản mạch nhỏ, những vụn bánh này sẽ bắt lửa ngay lập tức.

Những thiết bị ngoại lệ cho việc rút phích cắm

Trái ngược với danh sách trên, các thiết bị như bộ sạc điện thoại, màn hình máy tính hay TV thường tiêu thụ dòng điện rất thấp ở chế độ chờ. Nếu dây dẫn và ổ cắm vẫn trong tình trạng tốt, chúng ít có nguy cơ gây hỏa hoạn hơn và bạn có thể yên tâm duy trì kết nối với ổ cắm.