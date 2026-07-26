Trong ngày 26.7, khu vực Tây Bắc, Trung bộ và Nam bộ xuất hiện những cơn mưa rào và giông. Lượng mưa tính từ 7 - 15 giờ cùng ngày có nơi trên 30 mm như các trạm: Mường Tè (Lai Châu) 52 mm, Vân Hồ (Sơn La) 31,2 mm, Nam Đông (Huế) 47 mm, Hướng Phùng (Quảng Trị) 40 mm, Đăk Plô (Quảng Ngãi) 34,2 mm, Trà Vân (Đà Nẵng) 38 mm, Ea Kao (Đắk Lắk) 33,2 mm, Đồng Kho (Lâm Đồng) 34,4 mm...

7 tỉnh miền Bắc sắp hứng mưa lớn trên 250 mm trong hơn 1 ngày ẢNH: LONG QUYỀN

Dự báo, từ chiều 27 - 28.7, khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm. Các nơi khác còn lại của miền Bắc có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Khu vực Huế - Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm.

Khu vực Nam bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Đáng chú ý, riêng đêm 28.7, khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm. Tổng lượng mưa từ chiều tối 27.7 - đêm 28.7 ở 7 tỉnh trên phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 250 mm).

Yêu cầu 7 tỉnh ứng phó mưa lớn

Trước diễn biến của đợt mưa lớn, chiều 26.7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính.