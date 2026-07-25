Hà Nội xuất hiện hơn 10 điểm 'dềnh nước' sau trận mưa rạng sáng

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội, từ 4 giờ 30 ngày 25.7, trên địa bàn Hà Nội có mưa trên diện rộng.

Một điểm dềnh nước trên đường Võ Chí Công ẢNH: NGUYỄN UYÊN

Lượng mưa đo được đến 6 giờ 30 cùng ngày tại xã Vĩnh Thanh là 127,4 mm; P.Hai Bà Trưng 115,4 mm; P.Phú Thượng 98,5 mm…

Về tình hình úng ngập, trên địa bàn do Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội quản lý xuất hiện hơn 10 điểm dềnh nước, gồm: Nguyễn Gia Bồng, ngã năm phố Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương; phố Phú Xá; phố Vĩnh Hưng; phố Đinh Tiên Hoàng (đài phun nước); đường Võ Chí Công (gần dự án UDIC); đường Võ Chí Công (khu vực từ ngõ 679 - 685 Lạc Long Quân); phố Phùng Hưng; phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; ngõ 165 phố Thái Hà; đường Nguyễn Đình Tứ… khiến phương tiện giao thông đi chậm.

Tính đến 6 giờ 30 cùng ngày, các vị trí: Phùng Hưng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ngã năm Bà Triệu đã hết dềnh nước, phương tiện giao thông đi lại bình thường.

Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu từ 4 giờ ngày 25.7 để xử lý khi xảy ra úng ngập. Đồng thời vận hành nhiều trạm bơm đầu mối, cửa phai...

Theo dự báo, ngày 25.7 Hà Nội có khả năng lại mưa nên Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội tiếp tục theo dõi, bố trí lực lượng bám sát hiện trường để xử lý úng ngập (nếu có).

Khái niệm "dềnh nước" được Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường nêu ra tại buổi chất vấn nội dung úng ngập đô thị trên địa bàn thành phố ở kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội, diễn ra ngày 15.7 vừa qua.

Theo đó, khi xảy ra mưa lớn và đường phố xuất hiện mực nước từ 30 cm trở lên và kéo dài quá 30 phút thì gọi là "ngập úng". Nếu chưa đạt các thông số này thì gọi là "dềnh nước".