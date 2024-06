7 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bắt đầu nhận tiền qua bưu điện

Sáng nay 5.6, mặc dù Hà Nội có mưa lớn, song công tác chi trả lương hưu, các khoản trợ cấp vẫn diễn ra bình thường.



Mặc dù sáng nay Hà Nội trời mưa to, nhiều người dân vẫn đội mưa đến nhận lương hưu T.H

Các giao dịch viên, hộ tống viên của Bưu điện trung tâm H.Thanh Trì đã sử dụng xe chuyên ngành, di chuyển đến điểm chi trả tại Điểm Bưu điện - văn hóa xã Đông Mỹ (H.Thanh Trì).

Ông Nguyễn Ngọc Hoan, 76 tuổi, đang hưởng lương hưu tại xã Đông Mỹ, chia sẻ: "Cứ ngày 5 hàng tháng, tôi đi bộ ra đây, gặp bạn bè cùng tuổi hưu, nói chuyện, đọc báo. Đợt nào đi du lịch hoặc đi chơi không ra kịp, về là tôi có thể ra bưu điện nhận tiền ngay. Có những khi trái nắng, trở trời, chúng tôi rất yên tâm vì nhân viên bưu điện vào tận nhà giao tiền".

Với mạng lưới rộng khắp, hiện Vietnam Post thực hiện chi trả đối với 3 đối tượng thụ hưởng là lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội qua cả 2 hình thức tiền mặt và chuyển khoản.

Trong đó, có hơn 3 triệu người hưởng lương hưu và 3,1 triệu người hưởng bảo trợ xã hội, hơn 900.000 người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công.

Thời gian chi trả tại các điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn từ ngày 2.6 đến hết ngày 10.6, thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11.5 đến hết 25.5.

Tuy nhiên, tại từng địa phương, bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) các địa phương quyết định thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cụ thể, phù hợp từng địa bàn.

Bà Kim Nhung, Phó trưởng ban Dịch vụ hành chính công (Vietnam Post), cho hay: "Chúng tôi có mạng lưới rộng, phủ sâu xuống tận cấp thôn, bản, nhân viên rất gần gũi với người dân, bám sát địa bàn nên hoạt động chi trả hay quản lý người hưởng đều được thực hiện đúng theo quy định. Mỗi tháng chúng tôi đã chi trả an toàn số tiền gần 20.000 tỉ đồng cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội".

Trước đó, rạng sáng 4.6, hệ thống công nghệ thông tin của Vietnam Post bị tin tặc tấn công mã hóa dữ liệu khiến hoạt động bị ngưng trệ.

Chia sẻ với Thanh Niên sáng nay 5.6, ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post, khẳng định: "Hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp không bị ảnh hưởng. Sự cố gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ bưu chính chuyển phát. Các dịch vụ tài chính bưu chính, hành chính công và phân phối hàng hóa đến thời điểm này vẫn hoạt động bình thường".

Hiện tại, các đơn vị chức năng, gồm Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đang phối hợp cùng các công ty an ninh mạng, thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tích cực hỗ trợ Vietnam Post xử lý sự cố mã hóa dữ liệu.