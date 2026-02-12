7 tướng lĩnh quân đội nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Theo Báo Quân khu 7, các cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gồm:

Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân khu 9, nguyên Tiểu đội bậc trưởng - Đài trưởng K63 (Vô tuyến điện thoại), Tiểu đoàn 42, Thông tin miền B2.

Trung tướng Lê Thành Tâm, nguyên Phó tư lệnh Chính trị Quân khu 7, nguyên Phó sư đoàn trưởng Chính trị Sư đoàn 5, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34).

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên Đại đội trưởng, Đại đội 25, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302.

Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Trưởng phòng Tác chiến Bộ tham mưu miền B2 (nay là Bộ tham mưu Quân khu 7).

Trung tướng Bùi Thanh Vân, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5.

Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan lục quân 2, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7.

Thiếu tướng Võ Minh Như, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 7, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 5, Bộ Tư lệnh miền (nay là Sư đoàn 5).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các cá nhân và thân nhân gia đình ẢNH: BÁO QUÂN KHU 7

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, chiến công và những đóng góp to lớn của các tướng lĩnh được phong, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là kết tinh của lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Họ là những nhà lãnh đạo, chỉ huy tài năng, góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch, trận đánh tiêu biểu như Bình Giã, Đường 14 - Phước Long, Đồng Xoài, Nguyễn Huệ…, trở thành những điển hình lịch sử có giá trị giáo dục sâu sắc.

Sau ngày đất nước thống nhất, các tướng lĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; đồng thời tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.