Thời sự Quốc phòng

Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho thượng sĩ Vũ Văn Bình

Đình Huy
Đình Huy
09/01/2026 16:53 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thượng sĩ Vũ Văn Bình đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng.

Ngày 9.1, Lữ đoàn 513 (Quân khu 3) tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thượng sĩ Vũ Văn Bình, chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho thượng sĩ Vũ Văn Bình- Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình thượng sĩ Vũ Văn Bình

ẢNH: THANH MINH

Buổi lễ được tổ chức chặt chẽ, đúng nghi lễ quân đội. Sau nghi thức chào cờ, đại tá Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 513 đã báo cáo tóm tắt thành tích đặc biệt xuất sắc của thượng sĩ Vũ Văn Bình.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng, thượng sĩ Vũ Văn Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ, đồng đội, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hành động anh dũng ấy để lại niềm tiếc thương vô hạn và sự kính trọng sâu sắc trong cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Tại đây, đại diện chỉ huy Lữ đoàn 513 công bố Quyết định số 2493, ngày 19.12.2025 của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thượng sĩ Vũ Văn Bình vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất, anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình thượng sĩ Vũ Văn Bình.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho thượng sĩ Vũ Văn Bình- Ảnh 2.

Thượng sĩ Vũ Văn Bình

ẢNH: QK3

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Đầy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 513 nhấn mạnh, tấm gương dũng cảm, quên mình của thượng sĩ Vũ Văn Bình sẽ tiếp tục là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm ý chí, nghị lực cho cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại diện gia đình, ông Vũ Văn Quý, bố đẻ của thượng sĩ Vũ Văn Bình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, quân đội và đơn vị đã quan tâm, ghi nhận, tôn vinh sự hy sinh của con trai mình; đồng thời coi đây là niềm tự hào thiêng liêng của gia đình, dòng họ.

Thượng sĩ Vũ Văn Bình (20 tuổi, quê xã Hoàng Tây, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ; nay là P.Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) nhập ngũ tháng 2.2024, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, em gái còn nhỏ.

Thượng sĩ Bình là chiến sĩ công binh công trình ở Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513 và đã hy sinh để cứu đồng đội là trung úy Nguyễn Tiến Dũng khi thấy hiện tượng đá sạt trên nóc công trình vào chiều tối 5.11.2025.



