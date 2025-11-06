Thăng quân hàm vượt cấp lên thượng sĩ cho chiến sĩ Vũ Văn Bình

Chiều 6.11, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã ký quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ hạ sĩ lên thượng sĩ cho chiến sĩ Vũ Văn Bình, người đã hy sinh dũng cảm trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng.

Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó chính ủy Quân khu 3, cùng đoàn công tác đến viếng thượng sĩ Vũ Văn Bình ẢNH: QK3

Đồng thời, Quân khu 3 đã đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và T.Ư Đoàn tặng bằng khen cho thượng sĩ Vũ Văn Bình.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó chính ủy Quân khu 3, làm trưởng đoàn đã đến viếng thượng sĩ Vũ Văn Bình.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, thiếu tướng Khúc Thành Dư gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình nén đau thương để vượt qua khó khăn.

Thiếu tướng Dư yêu cầu các cơ quan chức năng của Quân khu 3 và Lữ đoàn 513 khẩn trương phối hợp với các ban, ngành địa phương để hoàn thiện các thủ tục chính sách cho thượng sĩ Vũ Văn Bình theo quy định.

Thượng sĩ Vũ Văn Bình ẢNH: QK3

Trước đó, chiều 5.11, theo phân công của chỉ huy Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513) thực hiện nhiệm vụ tại đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho ca làm việc gồm 4 chiến sĩ, do trung úy Nguyễn Tiến Dũng, Trung đội trưởng, phụ trách, cùng thượng sĩ Nguyễn Mạnh Cường, trung sĩ Trần Quang Hoạt, thượng sĩ Vũ Văn Bình.

Khoảng 17 giờ 45 phút, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thượng sĩ Vũ Văn Bình phát hiện hiện tượng đá sạt trên nóc công trình vị trí chỉ huy của trung úy Nguyễn Tiến Dũng đang đứng. Ngay lập tức, chiến sĩ Bình chạy đến đẩy trung úy Dũng ra để tránh vị trí sạt lở, thì bị một khối lượng đất đá lớn đè vào người.

Sau đó, thiếu tá Nguyễn Đức Thành, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 và đại úy Lương Thanh Hải, quyền Đại đội trưởng Đại đội 2, đang chỉ huy bộ phận thi công phía ngoài đã nhanh chóng có mặt và đưa thượng sĩ Bình ra ngoài để sơ cứu và chuyển đến Trung tâm Y tế đặc khu Cô Tô cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, lúc 18 giờ 25 phút, thượng sĩ Vũ Văn Bình đã tử vong.

Thượng sĩ Vũ Văn Bình (20 tuổi, quê xã Hoàng Tây, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ; nay là P.Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) nhập ngũ tháng 2.2024, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, em gái còn nhỏ. Trước khi hy sinh, anh Bình là chiến sĩ công binh công trình ở Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513.



