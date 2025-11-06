Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Thăng quân hàm vượt cấp lên thượng sĩ cho chiến sĩ Vũ Văn Bình

Đình Huy
Đình Huy
06/11/2025 18:52 GMT+7

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã ký quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ hạ sĩ lên thượng sĩ cho chiến sĩ Vũ Văn Bình sau khi quân nhân này hy sinh dũng cảm trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Chiều 6.11, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã ký quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ hạ sĩ lên thượng sĩ cho chiến sĩ Vũ Văn Bình, người đã hy sinh dũng cảm trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng.

Thăng quân hàm vượt cấp lên thượng sĩ cho chiến sĩ Vũ Văn Bình - Ảnh 1.

Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó chính ủy Quân khu 3, cùng đoàn công tác đến viếng thượng sĩ Vũ Văn Bình

ẢNH: QK3

Đồng thời, Quân khu 3 đã đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và T.Ư Đoàn tặng bằng khen cho thượng sĩ Vũ Văn Bình.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó chính ủy Quân khu 3, làm trưởng đoàn đã đến viếng thượng sĩ Vũ Văn Bình.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, thiếu tướng Khúc Thành Dư gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình nén đau thương để vượt qua khó khăn.

Thiếu tướng Dư yêu cầu các cơ quan chức năng của Quân khu 3 và Lữ đoàn 513 khẩn trương phối hợp với các ban, ngành địa phương để hoàn thiện các thủ tục chính sách cho thượng sĩ Vũ Văn Bình theo quy định.

Thăng quân hàm vượt cấp lên thượng sĩ cho chiến sĩ Vũ Văn Bình - Ảnh 2.

Thượng sĩ Vũ Văn Bình

ẢNH: QK3

Trước đó, chiều 5.11, theo phân công của chỉ huy Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513) thực hiện nhiệm vụ tại đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho ca làm việc gồm 4 chiến sĩ, do trung úy Nguyễn Tiến Dũng, Trung đội trưởng, phụ trách, cùng thượng sĩ Nguyễn Mạnh Cường, trung sĩ Trần Quang Hoạt, thượng sĩ Vũ Văn Bình.

Khoảng 17 giờ 45 phút, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thượng sĩ Vũ Văn Bình phát hiện hiện tượng đá sạt trên nóc công trình vị trí chỉ huy của trung úy Nguyễn Tiến Dũng đang đứng. Ngay lập tức, chiến sĩ Bình chạy đến đẩy trung úy Dũng ra để tránh vị trí sạt lở, thì bị một khối lượng đất đá lớn đè vào người.

Sau đó, thiếu tá Nguyễn Đức Thành, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 và đại úy Lương Thanh Hải, quyền Đại đội trưởng Đại đội 2, đang chỉ huy bộ phận thi công phía ngoài đã nhanh chóng có mặt và đưa thượng sĩ Bình ra ngoài để sơ cứu và chuyển đến Trung tâm Y tế đặc khu Cô Tô cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, lúc 18 giờ 25 phút, thượng sĩ Vũ Văn Bình đã tử vong.

Thượng sĩ Vũ Văn Bình (20 tuổi, quê xã Hoàng Tây, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ; nay là P.Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) nhập ngũ tháng 2.2024, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, em gái còn nhỏ.

Trước khi hy sinh, anh Bình là chiến sĩ công binh công trình ở Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513.


Tin liên quan

Chiến sĩ Vũ Văn Bình hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng

Chiến sĩ Vũ Văn Bình hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng

Sau khi phát hiện ra sạt lở ở công trình xây dựng và đẩy trung úy Dũng ra để tránh vị trí sạt lở, hạ sĩ Vũ Văn Bình bị đất đá đè vào người dẫn đến hy sinh.

Khám phá thêm chủ đề

Vũ Văn Bình quân đội Bộ Quốc phòng Quân khu 3 Hy sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận