70 kg ma túy giấu trong bình xăng, ghế ngồi

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) ngày 6.11, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan tỉnh Nghệ An) vừa đồng chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

5 đối tượng bị bắt giữ (đứng giữa) cùng tang vật 70 kg ketamine ẢNH: TCHQ

Lúc 14 giờ 30 ngày 4.11, trong quá trình kiểm soát tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, 2 lực lượng đã bắt quả tang 5 đối tượng người Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng cụ thể gồm: Dalavong Kinnaveth (sinh năm 1996), Phabou Misouda (sinh năm 2005), Chotthvong Khat (sinh năm 2000), Chanthavong Hongfa (sinh năm 2002), đều trú tại thủ đô Vientiane (Lào); Lasengthong Yotdaling (sinh năm 1992), trú tại tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ma túy dạng ketamine được cất giấu trong ghế ngồi của lái xe và trong bình xăng. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ 70 kg ketamine và 1 xe ô tô mang kiểm kiểm soát Lào 1628.

Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho lực lượng biên phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 31.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Cục Hải quan TP.Hà Nội triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam.

Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ba (31 tuổi, trú xã Quỳnh Giang, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nghi phạm trong đường dây ma túy trên.

Nguyễn Văn Ba bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang nhận 16 kiện hàng sữa ký gửi từ châu Âu về TP.Hà Nội qua sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó chuyển tiếp về H.Quỳnh Lưu.

Kiểm tra các kiện hàng sữa, cơ quan công an phát hiện bên trong các thùng sữa chứa 9,3 kg ketamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm Nguyễn Văn Ba, cơ quan chức năng thu giữ thêm 600 viên ma túy tổng hợp.