70 năm chiến thắng điện biên phủ: Viết tiếp bản hùng ca chiến thắng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng đến lễ kỷ niệm. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 Trương Thị Mai; quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương; các lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; đại diện các chiến sĩ Điện Biên Phủ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Các đại biểu nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm có đoàn đại biểu nước CHDCND Lào do Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chansamone Chanyalath làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do Phó thủ tướng Neth Savoeun làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu nước CHND Trung Hoa do ông Trương Khánh Vỹ, Phó ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu nước Pháp do ông Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Quân đội, làm trưởng đoàn, cùng đại biểu cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, tùy viên quốc phòng các nước và đại diện người Việt Nam ở nước ngoài.

Bản anh hùng ca bất hủ

Trong diễn văn kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong giờ phút thiêng liêng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta tưởng nhớ công lao vĩ đại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng nhớ và tri ân sâu sắc Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam và là Chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tận tâm, tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, cùng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Thủ tướng khẳng định chúng ta chân thành biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Trung Quốc, các nước thuộc Liên Xô trước đây, các nước XHCN, bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước Lào, Campuchia anh em trong liên minh đoàn kết chiến đấu 3 nước Đông Dương đối với chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam nói chung.

Nhắc lại diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với "đôi chân đất" cùng tinh thần thép và ý chí chiến đấu quật cường, bền bỉ, anh hùng của quân và dân ta, chiến dịch Điện Biên Phủ đã giành thắng lợi vang dội. Đó là sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với Cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, của lương tri và phẩm giá con người, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo. Chiến thắng đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, từ truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, được nhân dân các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước phát huy cao độ và tận tâm, tận lực dốc sức, đồng lòng, đóng góp sức người, sức của cho chiến dịch. Đặc biệt, góp phần trực tiếp làm nên chiến thắng là sự cống hiến, hy sinh to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - một đội quân "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu" với trên 40.000 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

"Những tấm gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh anh dũng trên chiến trường là minh chứng sinh động cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân", Thủ tướng phát biểu.

Lập những kỳ tích "Điện Biên Phủ mới"

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, viết tiếp bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách như chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 và đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau khi đất nước thống nhất, chúng ta vừa tập trung khôi phục KT-XH, vừa chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia lật đổ và thoát khỏi chế độ diệt chủng. Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Thủ tướng khẳng định chúng ta tuyệt đối không say sưa với những thành tựu đạt được, nhưng cũng không bi quan trước những khó khăn, thử thách đang đặt ra. Ngược lại, càng áp lực, càng phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn; khơi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa; quyết tâm phấn đấu cao nhất để tiếp tục lập nên những kỳ tích "Điện Biên Phủ mới" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng nhấn mạnh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Từ đó, Thủ tướng kêu gọi toàn dân cùng chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực; tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Chúng ta tin tưởng và tự hào rằng những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, những khó khăn sẽ được tháo gỡ, những thách thức sẽ bị vượt qua để viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng với tất cả sự quyết tâm, sự kiên trì, bền bỉ, nhiệt huyết, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của các thế hệ hôm nay và mai sau", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.