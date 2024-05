Lễ diễu binh, diễu hành mang khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ

7 giờ 45, sau lễ mít tinh, 21 loạt pháo rền vang trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau đó là phần trình diễn của 11 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. mở màn cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.



Các khối thực hiện nghi lễ chào cờ, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ĐÌNH HUY

Đội hình diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo...



Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc và xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo là xe mô hình biểu tượng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là một trong những trang sử bằng vàng; mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài ĐÌNH HUY

Khối quân kỳ toàn quân do trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng quân đội và dân quân tự vệ. Tiếp theo là chiếc xe chở 3 chiến sĩ mang quân kỳ, đây là phiên bản mui trần của VF8, một sản phẩm của hãng xe Vinfast, một niềm tự hào thương hiệu Việt.

Tiếp đó là các khối lần lượt tiến vào lễ đài: khối nữ quân nhạc; khối chiến sĩ Điện Biên; khối sĩ quan lục quân; khối sĩ quan hải quân; khối sĩ quan phòng không - không quân; khối sĩ quan biên phòng; khối sĩ quan cảnh sát biển; khối nữ sĩ quan quân y; khối lực lượng tác chiến không gian mạng; khối lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam; khối chiến sĩ lục quân; khối chiến sĩ đặc công; khối chiến sĩ đặc nhiệm; khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc; khối nữ du kích miền Nam.

Dẫn đầu khối diễu binh của lực lượng công an nhân dân là xe chỉ huy, xe tổ cờ truyền thống công an. Đi đầu là xe chỉ huy của thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tiếp theo là tổ cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Tiếp theo là các khối: nam sĩ quan an ninh nhân dân, nam sĩ quan cảnh sát nhân dân, nữ sĩ quan cảnh sát giao thông, nam sĩ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, nam sĩ quan cảnh sát cơ động, nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động kỵ binh.

Cuối cùng là các khối: cựu chiến binh; thanh niên xung phong; dân công hỏa tuyến; công nhân; nông dân; trí thức; thanh niên; phụ nữ; các dân tộc Tây Bắc; nghệ thuật.

Đội máy bay trực thăng bay chào mừng ĐÌNH HUY

Khối nữ quân nhạc ĐÌNH HUY

Khối nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình ĐÌNH HUY

Khối nữ quân y ĐÌNH HUY

Khối sĩ quan cảnh sát biển ĐÌNH HUY

Các khối khác thuộc lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ĐÌNH HUY

Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, trên xe chỉ huy dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành của các khối công an nhân dân ĐÌNH HUY

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông ĐÌNH HUY

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh ĐÌNH HUY

Khối nam cảnh sát cơ động ĐÌNH HUY

Khối nam và nữ cảnh sát đặc nhiệm ĐÌNH HUY

Các khối khác thuộc lực lượng công an nhân dân ĐÌNH HUY

Khối dân công hỏa tuyến ĐÌNH HUY

Khối nữ du kích miền Nam ĐÌNH HUY