70 năm 'lá chắn thép' Cảnh vệ miền Nam vững vàng giữa lòng nhân dân

Sự kiện đánh dấu mốc son tự hào của một "thanh bảo kiếm" luôn sắt son niềm tin với Đảng, tận tụy với nhân dân.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: THANH TUYỀN

Đến dự và chung vui cùng lực lượng Cảnh vệ miền Nam có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lê Hồng Anh; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Cùng dự buổi lễ có thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; cùng lãnh đạo UBND TP.HCM và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Tại buổi lễ, thượng tá Vũ Thanh Khương, Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam (Phòng 180) xúc động ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy tự hào của đơn vị.

Trải qua khói lửa chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam luôn vượt qua mọi gian khó, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Với bề dày truyền thống ấy, đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; có 4 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và những thách thức an ninh phi truyền thống đầy phức tạp, thượng tá Vũ Thanh Khương thay mặt tập thể đơn vị khẳng định quyết tâm: mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng cảnh vệ; tiếp tục giữ vững phẩm chất, xây dựng lực lượng thực sự là "thanh bảo kiếm sắc bén", "lá chắn thép vững chắc" của ngành công an.

Dù phương tiện hiện đại đến đâu, sức mạnh lớn nhất vẫn là nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Phòng Cảnh vệ miền Nam đạt được trong suốt 70 năm qua.

Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Cảnh vệ miền Nam ẢNH: THANH TUYỀN

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chỉ rõ lực lượng cảnh vệ phải luôn biết dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ.

"Dù lực lượng có tinh nhuệ, phương tiện có hiện đại đến đâu nhưng nếu không có sự tin yêu, ủng hộ của nhân dân thì khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự hỗ trợ từ những người dân bình dị đều mang ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo vệ", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức xúc động nhắc lại hình ảnh những người dân TP.HCM đứng trang nghiêm 2 bên đường tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ Tết Mậu thân 1968 từ công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM an nghỉ vừa qua.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ ẢNH: THANH TUYỀN

Từ câu chuyện thực tế ấy, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định sức mạnh cốt lõi của lực lượng vũ trang luôn bắt nguồn từ nhân dân. Do đó, cùng với việc xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, lực lượng cảnh vệ càng phải trân trọng, gắn bó máu thịt, đùm bọc tình yêu thương của nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an để cụ thể hóa thành chương trình hành động thiết thực.

Đồng thời, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ gửi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã luôn quan tâm, sát cánh, tạo điều kiện để lực lượng cảnh vệ hoàn thành tốt sứ mệnh vinh quang của mình.