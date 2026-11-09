Khoảng 71% bệnh nhân đột quỵ có tăng huyết áp

Theo Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với cả hai thể đột quỵ: nhồi máu não và xuất huyết não.

Huyết áp cao trong thời gian dài không được kiểm soát có thể dẫn đến đột quỵ não ẢNH: LIÊN CHÂU

Khi huyết áp duy trì ở mức cao trong thời gian dài, thành mạch máu phải chịu áp lực liên tục, dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng. Áp lực dòng máu có thể làm tổn thương lớp nội mạc, thúc đẩy quá trình xơ vữa, gây hẹp hoặc tắc mạch máu não, dẫn đến nhồi máu não.

Mặt khác, tình trạng tăng huyết áp kéo dài làm suy yếu thành mạch, khiến mạch máu dễ bị vỡ khi huyết áp tăng cao đột ngột, gây xuất huyết não.

Tại các đơn vị đột quỵ lớn ghi nhận có tới khoảng 71% bệnh nhân đột quỵ có tiền sử tăng huyết áp. Trong khi đó, bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Minh Anh (Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, mục tiêu huyết áp dưới 130/80 mmHg được nhấn mạnh đối với nhiều nhóm người trưởng thành và người có tiền sử đột quỵ, tùy tình trạng sức khỏe và khả năng dung nạp điều trị. Duy trì huyết áp ở mức mục tiêu theo khuyến cáo của bác sĩ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa đột quỵ lần đầu cũng như hạn chế nguy cơ tái phát.

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy kiểm soát huyết áp hiệu quả giúp giảm nguy cơ xảy ra biến cố mạch máu não. Ở những bệnh nhân cần điều trị phối hợp, bác sĩ có thể chỉ định kết hợp các nhóm thuốc hạ huyết áp phù hợp nhằm tăng hiệu quả kiểm soát và hạn chế biến chứng tim mạch.

Bác sĩ Minh Anh lưu ý, tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính, cần được theo dõi và điều trị lâu dài nhưng sai lầm khá thường gặp là người bệnh tự ý ngừng thuốc khi thấy huyết áp đã trở về mức bình thường.

Việc tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều có thể khiến huyết áp tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ biến cố tim mạch và đột quỵ.



