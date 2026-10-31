Dấu hiệu cảnh báo đột quỵ, nhồi máu cơ tim ở người nhiễm cúm

Biến cố tim mạch sau nhiễm cúm

Sốt, ho, đau họng, đau đầu, mệt mỏi là những triệu chứng thường gặp, với nhiều người, triệu chứng cúm sẽ lui dần sau vài ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc bệnh phổi mạn tính, cúm có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng.

Người từ 65 tuổi trở lên chiếm khoảng 70% số ca nhập viện do cúm mùa ẢNH: TUẤN MINH

Theo PGS-TS Trần Song Giang, Phó viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, khi nhiễm vi rút cúm, cơ thể xuất hiện phản ứng viêm, làm thay đổi hoạt động đông máu và gia tăng gánh nặng cho tim. Phản ứng viêm có thể góp phần làm mất ổn định các mảng xơ vữa trong động mạch. Khi mảng xơ vữa nứt vỡ, cục máu đông hình thành có thể gây tắc động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, hoặc tắc mạch máu não gây đột quỵ thiếu máu não.

Bên cạnh đó, sốt và nhiễm trùng khiến nhịp tim tăng, nhu cầu ô xy của cơ tim tăng lên. Nếu người bệnh đồng thời bị viêm phổi hoặc suy hô hấp, lượng ô xy cung cấp cho cơ thể giảm, làm tăng nguy cơ thiếu máu cơ tim và suy tim mất bù. Trong một số trường hợp, vi rút cúm còn có thể gây tổn thương trực tiếp cơ tim.

Đáng lưu ý, PGS Giang cho biết, biến cố tim mạch có thể xảy ra ngay cả ở người chưa được phát hiện mắc bệnh tim mạch trước đó. Với người đã có bệnh nền, nguy cơ càng đáng quan tâm nếu bệnh chưa được kiểm soát tốt.

Một số nghiên cứu ghi nhận nguy cơ nhồi máu cơ tim có thể tăng 6 - 10 lần, nguy cơ đột quỵ tăng 3 - 10 lần sau nhiễm cúm, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Đây là mức tăng nguy cơ được ghi nhận trong các nghiên cứu cụ thể, không có nghĩa tất cả người mắc cúm đều sẽ gặp biến cố.

Người cao tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng lớn khi nhiễm cúm. Theo các dữ liệu được nghiên cứu, người từ 65 tuổi trở lên chiếm khoảng 70% số ca nhập viện do cúm mùa.

Vắc xin cúm không thay thế thuốc điều trị

Theo PGS-TS Trần Song Giang, tiêm vắc xin cúm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn biến nặng. Việc hạn chế nhiễm cúm cũng góp phần giảm khả năng xuất hiện phản ứng viêm có thể kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý tim mạch.

Tại Việt Nam, nghiên cứu trên 598 bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh động mạch vành và/hoặc suy tim, theo dõi trong 6 tháng sau xuất viện, ghi nhận nhóm được tiêm vắc xin cúm có tỷ lệ tái nhập viện do mọi nguyên nhân thấp hơn nhóm không tiêm (25,7% so với 41,2%). Tỷ lệ tái nhập viện do tim mạch lần lượt là 20,2% và 35%; tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân là 1% và 5,2%.

PGS Giang lưu ý: Đây là nghiên cứu quan sát, kết quả cần được diễn giải thận trọng. Tuy nhiên, các dữ liệu trên góp phần củng cố vai trò của tiêm chủng trong chăm sóc dự phòng cho bệnh nhân tim mạch, đặc biệt là người cao tuổi.

"Vắc xin cúm không thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát bệnh nền. Người bệnh vẫn cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ, kiểm soát huyết áp, mỡ máu, đường huyết và tái khám định kỳ", PGS Giang nhấn mạnh.