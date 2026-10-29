Tiểu đường: 3 dấu hiệu cảnh báo biến chứng tim mạch

Bên cạnh đó, các yếu tố thường đi kèm như tăng huyết áp, cholesterol cao và thừa cân, béo phì cũng làm gia tăng nguy cơ biến chứng. Đáng lưu ý, những biến chứng tim mạch này có thể tiến triển âm thầm, không biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến người bệnh khó nhận biết để can thiệp kịp thời, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người cao tuổi có tiểu đường cần chú ý các biểu hiện đau, tức hoặc cảm giác đè nặng ở ngực ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Người có tiểu đường cần chú ý những dấu hiệu cảnh báo rủi ro biến chứng tim mạch sau:

Đau, tức hoặc cảm giác đè nặng ở ngực

Đau ngực là một trong những dấu hiệu quan trọng cần chú ý ở người mắc tiểu đường. Nếu cảm giác khó chịu xuất hiện khi đi bộ, leo cầu thang hoặc vận động, sau đó giảm khi nghỉ ngơi, đây có khả năng là biểu hiện của đau thắt ngực. Tình trạng này xảy ra khi cơ tim không nhận đủ máu giàu ô xy, thường do động mạch vành bị hẹp.

Người bệnh thường cảm thấy ngực bị bóp nghẹt, đè nặng, thắt chặt hoặc nóng rát. Cơn đau không nhất thiết chỉ xuất hiện ở giữa ngực mà còn có thể lan đến cánh tay, vai, lưng, cổ, hàm hoặc vùng bụng trên. Một số người đồng thời bị vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt hoặc khó thở. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh động mạch vành hoặc nhồi máu cơ tim.

Khó thở khi vận động nhẹ

Khó thở có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm bệnh hô hấp, thiếu máu hoặc các vấn đề về tim. Ở người mắc tiểu đường, triệu chứng này cũng có khả năng là cảnh báo của chứng suy tim. Điều này đặc biệt cần chú ý khi khó thở xuất hiện thường xuyên hoặc ngày càng nghiêm trọng.

Suy tim xảy ra khi tim không thể bơm máu hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Khi chức năng tim suy giảm, dịch tích tụ trong phổi, khiến người bệnh cảm thấy hụt hơi, thở nặng nhọc hoặc khó hít thở sâu, bác sĩ tim mạch James Januzzi tại bệnh viện Massachusetts General Hospital (Mỹ) cho biết.

Ban đầu, khó thở chỉ xảy ra khi đi bộ nhanh, leo cầu thang hoặc làm việc nhà. Khi bệnh tiến triển, người bệnh khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi.

Đau chân khi đi bộ, bàn chân lạnh

Tiểu đường không chỉ ảnh hưởng đến tim mà còn có thể làm tổn thương các động mạch đưa máu đến chân và bàn chân. Một biến chứng đáng chú ý là bệnh động mạch ngoại biên, xảy ra khi mạch máu bị hẹp hoặc tắc nghẽn, khiến lượng máu đến các chi giảm.

Ở người mắc tiểu đường, đường huyết cao kéo dài gây xơ vữa động mạch. Đây là tình trạng các mảng bám tích tụ bên trong thành mạch, khiến lòng mạch hẹp dần và cản trở lưu thông máu. Bệnh động mạch ngoại biên không chỉ làm giảm khả năng đi lại mà còn là dấu hiệu cho thấy người bệnh có nguy cơ mắc bệnh mạch máu ở những vị trí khác, chẳng hạn như động mạch vành và động mạch cung cấp máu cho não, theo Medical News Today.