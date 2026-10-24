Tiền tiểu đường: Cần giảm bao nhiêu cân để cải thiện đường huyết?

Giảm 5 - 7% trọng lượng cơ thể

Với người thừa cân mắc tiền tiểu đường, mục tiêu ban đầu thường là giảm khoảng 5 - 7% trọng lượng cơ thể. Đây là mức được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị nhằm phòng ngừa tiểu đường loại 2, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chỉ cần giảm 5 - 7% trọng lượng cơ thể có thể giúp người thừa cân mắc tiền tiểu đường giảm rủi ro tiến triển thành tiểu đường ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Chẳng hạn, với người 60 kg, mức giảm này tương đương khoảng 3 - 4,2 kg. Với người 70 kg thì khoảng 3,5 - 4,9 kg. Tuy nhiên, giảm 5 - 7% cân nặng không có nghĩa đường huyết của tất cả mọi người sẽ trở về bình thường. Mức cải thiện còn phụ thuộc vào đường huyết ban đầu, mức độ kháng insulin, thời gian mắc tiền tiểu đường và khả năng duy trì lối sống lành mạnh.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The New England Journal of Medicine cho thấy những người giảm 7% trọng lượng cơ thể, điều chỉnh chế độ ăn và tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần có nguy cơ mắc tiểu đường thấp hơn. Cụ thể, nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 ở nhóm này thấp hơn 58% so với bình thường.

Vì sao giảm cân giúp cải thiện đường huyết?

Một trong những nguyên nhân khiến đường huyết tăng ở người mắc tiền tiểu đường là tình trạng kháng insulin. Insulin là hoóc môn giúp đường glucose trong máu đi vào tế bào để tạo năng lượng. Khi bị kháng insulin, các tế bào phản ứng kém hơn với hoóc môn này, khiến cơ thể phải sản xuất nhiều insulin hơn để kiểm soát đường huyết. Nếu tuyến tụy không thể duy trì lượng insulin cần thiết, đường huyết sẽ tăng và nguy cơ tiến triển thành tiểu đường loại 2 cũng cao hơn.

Ở người thừa cân, đặc biệt là những người tích tụ nhiều mỡ quanh bụng và các cơ quan nội tạng, giảm mỡ giúp cải thiện khả năng phản ứng với insulin. Nhờ đó, cơ thể sử dụng đường glucose hiệu quả hơn, góp phần kiểm soát đường huyết lúc đói và sau bữa ăn.

Nên giảm cân bằng cách nào để kiểm soát đường huyết tốt hơn?

Để giảm cân, người thừa cân cần thâm hụt calo. Điều này không có nghĩa phải nhịn ăn hoặc bỏ hoàn toàn cơm, bún, phở và các thực phẩm chứa tinh bột.

Người thừa cân nên hạn chế nước ngọt có đường và các thực phẩm giàu calo nhưng ít giá trị dinh dưỡng. Đồng thời, hãy tăng cường rau củ, trái cây và ưu tiên nguồn protein lành mạnh như cá, trứng, các loại đậu và thịt nạc, theo Healthline.