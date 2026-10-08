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    Sức khỏe

    Vào viện vì méo miệng, người phụ nữ bất ngờ phát hiện nhồi máu cơ tim

    Lê Cầm
    Lê Cầm
    Được gia đình đưa vào viện vì méo miệng, liệt dây thần kinh 7, người phụ nữ 59 tuổi ở Tây Ninh sau đó xuất hiện đau ngực, vã mồ hôi kèm nôn ói. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện người bệnh bị nhồi máu cơ tim.

    Thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh ghi nhận người bệnh mờ nếp nhăn má trái, mắt trái nhắm không kín. Sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được xác định liệt dây thần kinh 7 trên nền tăng huyết áp.

    Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, người bệnh xuất hiện những triệu chứng mới: mệt, đau ngực, đau nhiều vùng quanh rốn - thượng vị, vã mồ hôi và nôn ói. Các bác sĩ tiếp tục đánh giá, xét nghiệm, xác định nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên, có chỉ định chụp mạch vành DSA.

    Các bác sĩ tiến hành can thiệp, nong vị trí tổn thương và đặt stent để tái lập dòng máu qua đoạn mạch hẹp nặng. Hiện tại, sức khỏe bà K. đã ổn định và được xuất viện sau 1 tuần điều trị.

    Vào viện vì méo miệng, người phụ nữ bất ngờ phát hiện nhồi máu cơ tim - Ảnh 1.

    Các bác sĩ trong quá trình can thiệp

    ẢNH: BVCC

    Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng đau ngực điển hình

    Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Văn Mót, Phó trưởng Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, trường hợp trên đáng lưu ý khi người bệnh ban đầu nhập viện vì méo miệng, liệt dây thần kinh 7, nhưng trong quá trình điều trị xuất hiện thêm những triệu chứng bất thường giúp bác sĩ phát hiện bệnh lý tim mạch cấp.

    Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội điển hình. Một số người bệnh có thể đau hoặc khó chịu vùng thượng vị, mệt bất thường, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc nôn. Những triệu chứng này đôi khi dễ khiến người bệnh nghĩ đến bệnh lý tiêu hóa hoặc nguyên nhân khác”, bác sĩ Mót cho biết.

    Bác sĩ Mót khuyến cáo, khi xuất hiện đau hoặc khó chịu vùng ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn, choáng hoặc đau vùng thượng vị bất thường, đặc biệt ở người có các yếu tố nguy cơ tim mạch, không nên chủ quan hoặc tự cho rằng đó chỉ là vấn đề tiêu hóa. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện những tình trạng tim mạch cấp và có hướng xử trí kịp thời.

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