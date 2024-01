72 giờ truy bắt nghi phạm trốn ở Long An: Gian khổ giữa rừng đầy rắn rết

Chiều 9.1.2024, Công an TP.HCM tổ chức gặp mặt, thông tin kết quả truy bắt Nguyễn Thanh Tâm, nghi phạm giết cô gái, cướp xe SH mode tại huyện Hóc Môn vào ngày 6.1.2024.

72 giờ truy bắt nghi phạm trốn ở Long An: Gian khổ giữa khu rừng đầy rắn rết

Sử dụng 7 chó nghiệp vụ

Tại buổi gặp mặt, trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết nghi phạm được xác định là Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Sau khi vụ án xảy ra, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc truy bắt.

Thông tin thêm về quá trình truy bắt, trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho hay, ngay sau khi nhận thông tin vụ án giết cô gái, cướp tài sản, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ điều tra truy xét. Khi khám nghiệm hiện trường, công an xác định nghi phạm đã chém nạn nhân hơn 40 nhát, ra tay rất dã man.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã khoanh vùng được vị trí nghi phạm lẩn trốn là tại khu rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo huy động các lực lượng cùng phối hợp truy bắt.

Nghi phạm tại cơ quan công an

"Ngay trong đêm chúng tôi đã sử dụng chó nghiệp vụ tại vì có dấu vết. Đã sử dụng 7 con chó nghiệp vụ để tiến hành truy xét, nhưng vì rừng rậm quá nhiều nên lúc đó chưa tiến hành bắt giữ được đối tượng này", trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho hay.

Xác định nghi phạm rất manh động, vì vậy lực lượng công an đã lập 40 chốt để bao vây khu vực nghi phạm lẩn trốn ở rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An, suốt ngày đêm.

Gian khổ giữa khu rừng đầy rắn rết

Do khu vực có diện tích rộng gần 50 hecta, rậm rạp, có nhiều kênh rạch, rắn rết. Vì vậy các chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông, quyết không để nghi phạm trốn thoát.

"Nói thì đơn giản, nghe rừng tràm các đồng chí nghĩ nó thoáng nhưng thực tế không phải vậy. Rất chằng chịt cây cối, chúng tôi sử dụng 6-7 flycam để bay để truy xét đối tượng nhưng rừng rậm quá, không thấy được. Anh em cán bộ chiến sĩ của chúng tôi đi vào rừng thì bị ong chích. Đã 10 lượt chiến sĩ của chúng tôi phải đi bệnh viện vì bị ong chích", trung tá Đới Ngọc Thắng cho biết thêm.

Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) Nguyễn Anh

Quá trình truy bắt, từ những dấu vết thu thập, lực lượng công an xác định nghi phạm vẫn còn lẩn trốn trong khu vực đã bị khoanh vùng. Công an đã quyết định sử dụng xe máy xúc để mở đường tấn công vào khu vực nghi phạm ẩn náu.

Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, thông tin: Khi mà máy móc, tất cả thông tin trên trời, dưới đất có người dân bao vây, lực lượng xe cơ giới, trinh sát đi vào thì đối tượng vùng chạy sợ xe cán trúng. Đến trưa nay thì chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng".

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) Nguyễn Anh

Trong quá trình truy bắt, lực lượng công an cũng được sự hỗ trợ rất nhiều từ nhân dân địa phương. Người dân đã nấu mì, mang củi để lượng lượng làm nhiệm vụ sưởi ấm và cho mượn xe máy xúc truy bắt nghi phạm.

Sau 72 giờ Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, Công an TP.HCM thông tin vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 6.1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là một phụ nữ 31 tuổi; hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi gây án, nghi phạm đã cướp đi tài sản là 1 xe máy SH mode.