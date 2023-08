75% người mắc ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn muộn

Sáng nay 13.8, tại Hà Nội, Quỹ Phòng chống ung thư Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) đã phát động chiến dịch truyền thông "Thương phổi" để tăng cường nhận thức cộng đồng về ung thư phổi.



Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, ung thư phổi nếu được phát hiện sớm có thể chữa khỏi, tuy nhiên, hiện khoảng 75% người bệnh ung thư phổi tại Việt Nam được chẩn đoán bệnh ở giai đoạn muộn. Ông Thuấn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi ung thư phổi; các doanh nghiệp, tổ chức cần đưa chương trình sàng lọc ung thư, trong đó có ung thư phổi với các nhóm đối tượng nguy cơ vào chương trình khám sức khỏe định kỳ.

Người từ 50 tuổi có các yếu tố nguy cơ nên tầm soát ung thư phổi LIÊN CHÂU

Tại sự kiện này, 500 người dân từ 50 tuổi trở lên và thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao được khám, tư vấn bệnh hô hấp và chụp X quang lồng ngực hoàn toàn miễn phí. Trường hợp có nghi ngờ, người dân sẽ được chuyển đến các bệnh viện chuyên khoa chụp CT lồng ngực miễn phí để tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi. Ngoài ra, người dân sẽ được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn về các yếu tố nguy cơ và các dấu hiệu nhận biết sớm bệnh.

Dịp này, ban tổ chức công bố triển khai dự án "Thương phổi - love your lungs". Dự án do Quỹ Ngày mai tươi sáng cùng các bệnh viện: K, Ung bướu Hà Nội, Bạch Mai, hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Ung bướu Nghệ An, Ung bướu Đà Nẵng, Ung bướu TP.HCM, Ung bướu Cần Thơ triển khai chương trình sàng lọc bệnh ung thư phổi với những người có nguy cơ cao; nâng cao nhận thức cộng đồng về việc tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư phổi; nâng cao tỷ lệ người bệnh được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn sớm với các phương pháp tiên tiến.

Theo thống kê của Tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu Globocan, năm 2020, tại Việt Nam, ung thư phổi phổ biến thứ 2 trong số các ung thư với số mắc được ghi nhận là 26.262 ca, tương ứng khoảng 23 ca mắc mới/100.000 dân; tỷ lệ tử vong là 21,9 trường hợp/100.000 dân.

Ung thư phổi không có triệu chứng đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường, do đó nhiều người chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn tiến triển, chỉ khoảng 30% người bệnh ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Theo Bệnh viện K, tỷ lệ mắc ung thư phổi bắt đầu tăng dần ở lứa tuổi sau 40. Phần lớn ung thư phổi được chẩn đoán ở lứa tuổi 35 - 75, thường gặp nhất là ở độ tuổi 55 - 65. Những triệu chứng gợi ý ung thư phổi: ho khan kéo dài; ho máu, đau ngực âm ỉ, khó thở, khó nuốt; sút cân không rõ nguyên nhân.