760 tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại nhiều địa phương trên cả nước. Liên hoan đã trải qua 13 kỳ tổ chức, đây không chỉ là một cuộc thi các tác phẩm báo chí, mà còn là nơi để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của lực lượng CAND nói chung và những người làm truyền hình, phát thanh trong và ngoài lực lượng CAND nói riêng, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an.