79 căn biệt thự không phép ở Phú Quốc: Nếu kiên quyết ngay từ đầu...

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.11, đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý tại TP.Phú Quốc.

Bước đầu, 3 bị can này được xác định là lừa đảo bán đất nhà nước quản lý liên quan đến khu đất xây dựng các căn biệt thự nói trên ở khu vực Bãi Trường, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc.

79 căn biệt thự xây dựng trái phép nằm trong khu đất rộng 18,9 ha tại Bãi Trường, do nhà nước quản lý. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ, do UBND xã Dương Tơ quản lý. Tuy nhiên, hiện trạng nơi này đã thay đổi do nhiều tổ chức, cá nhân bao chiếm, thực hiện việc san lấp và xây dựng công trình nhà ở trái phép.

Trước đó, ngày 19.9, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản việc xây dựng trái phép đối với 79 căn biệt thự nói trên.

UBND xã Dương Tơ nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc để xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng... Đến thời điểm này, mới có 56 hộ đứng ra nhận là chủ các căn biệt thự, còn 23 căn biệt thự vẫn chưa có người đến nhận và làm việc với cơ quan chức năng.

Mới đây, ngày 9.11, Ban thực hiện cưỡng chế của UBND TP.Phú Quốc đã cưỡng chế, phá dỡ hoàn toàn 2 trong số 79 căn biệt thự này. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục theo quy định để cưỡng chế 77 căn biệt thự còn lại.

Phải lập lại trật tự, kỷ cương

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền TP.Phú Quốc trong việc lập lại trật tự, kỷ cương. BĐ Lamlieu0209 cho biết: “Cứ cậy mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm à? Chính quyền đã nhắc nhở, cảnh báo rồi mà vẫn bất chấp, giờ thì nhận cái kết cưỡng chế đúng pháp luật. Hoan nghênh chính quyền kiên quyết lập lại kỷ cương, để ai vi phạm coi đây là bài học đắt giá của việc xem thường pháp luật”.





Cùng ý kiến, BĐ Duc Nguyen Van thẳng thắn: “Ủng hộ chính quyền Phú Quốc đã cương quyết trong việc này. Phép nước phải được thực thi thì dân mới phục... Chờ coi 77 căn biệt thự còn lại”.

BĐ Nguyenvcong1308 cho biết: “Trước đây có tình trạng chịu phạt để tồn tại, khiến nhiều người cố tình phạm luật, bởi mức phạt quá nhỏ so với lợi ích lâu dài. Giờ mà cứ cưỡng chế phá dỡ hoàn toàn nếu phạm luật, thì sau này tình trạng trên sẽ không còn”. BĐ Thailong998 thắc mắc: “Còn 77 căn sao không cưỡng chế luôn để lập lại kỷ cương pháp luật?”.

Vì sao không ngăn chặn ngay từ đầu?

Đó là câu hỏi mà nhiều BĐ đặt ra, bởi khi phải cưỡng chế tháo dỡ thì rất xót xa, tốn kém công sức và tiền của.

BĐ Khuyentv…@gmail.com bày tỏ: “Thật quá đáng tiếc. Nhìn mà xót xa. Tuy nhiên, chúng ta sống và làm việc theo đúng pháp luật. Cũng do sự quản lý lỏng lẻo từ địa phương, nếu từ lúc đặt móng mà kiểm tra, cấm xây dựng ngay thì đâu đến nỗi giờ phải cưỡng chế đập bỏ, mất bao nhiêu tiền của, gây lãng phí…”.

BĐ Trung Quang chất vấn: “Tôi thắc mắc là lúc người dân xây biệt thự trái phép to như vậy, sao chính quyền không cương quyết ngăn chặn?”. BĐ Anh lái tàu họ Nhạc đặt câu hỏi: “Khi xuất hiện những căn biệt thự lấn chiếm đất nhà nước, xây dựng trái phép, nếu chính quyền cương quyết cưỡng chế ngay thì không thể có tới 79 căn biệt thự như hiện nay, làm lãng phí quá nhiều công sức, tiền của của người vi phạm cũng như sức lực của chính lực lượng cưỡng chế”.

Trong khi đó, BĐ Thanh Huynh Van bức xúc: “Xin đặt ra câu hỏi: Nếu nguồn gốc là đất công, tại sao một số người (cụ thể là 3 người vừa bị khởi tố) ngang nhiên bao chiếm, lừa đảo bán đất, rồi những người "mua lầm đất" xây dựng nên những ngôi biệt thự này mất thời gian ít nhất cũng từ 6 tháng trở lên… Vậy trong thời gian này, chính quyền địa phương ở đâu mà để sự việc đến nông nỗi như vậy? Cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm những người liên quan”. BĐ Sanu thẳng thắn: “Họ đã vi phạm pháp luật trong thời gian dài trên địa bàn ông quản lý, tại sao lúc ban đầu ông không ngăn chặn?”.