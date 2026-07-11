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Kinh tế

8 bước khai thuế quý 2 cho hộ kinh doanh qua cổng thuế điện tử

Đan Thanh
Đan Thanh
Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp khai thuế theo quý thực hiện kê khai thuế quý 2 thuận tiện, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra hướng dẫn về 8 bước thực hiện trên Cổng thuế điện tử.

Bước 1: truy cập Cổng thuế điện tử, chọn "Cá nhân".

Bước 2: hệ thống chuyển sang trang dành cho cá nhân; chọn "Đăng nhập" → "Đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử"; nhập mã số thuế, mã kiểm tra và mật khẩu, sau đó chọn "Đăng nhập".

8 bước khai thuế quý 2 cho hộ kinh doanh qua cổng thuế điện tử - Ảnh 1.

Đối với trường hợp thuộc diện khai thuế theo quý, người nộp thuế cần lưu ý thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 2 chậm nhất là ngày 31.7

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bước 3: chọn "Kê khai thuế", chọn loại tờ khai phù hợp; tại phần kỳ khai thuế, chọn quý 2/2026 và nhấn "Tiếp tục".

Bước 4: tại màn hình tờ khai, chọn "HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai".

Bước 5: điền đầy đủ thông tin trên tờ khai theo yêu cầu. Chọn phụ lục để kê khai chi tiết hoạt động kinh doanh; nhập thông tin theo thực tế phát sinh, sau đó chọn "Tiếp tục" → "Chấp nhận".

Bước 6: khi màn hình hiển thị bảng kê hoạt động kinh doanh, nhập đầy đủ thông tin cần kê khai, kiểm tra lại và chọn "Hoàn thành tờ khai".

Bước 7: chuyển đến mục "Nộp tờ khai", nhập mã xác thực captcha; thực hiện đính kèm tài liệu nếu hồ sơ có yêu cầu, sau đó chọn "Tiếp tục".

Bước 8: nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn điện thoại và chọn "Tiếp tục". Theo hướng dẫn, mã OTP có hiệu lực trong 3 phút. Khi màn hình thông báo "Nộp tờ khai thành công", quá trình gửi tờ khai đã hoàn tất.

"Đối với trường hợp thuộc diện khai thuế theo quý, người nộp thuế cần lưu ý thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 2 chậm nhất là ngày 31.7. 

Người nộp thuế cần chọn đúng kỳ khai thuế quý 2, đúng đối tượng, đúng loại tờ khai; đồng thời kiểm tra kỹ thông tin trên tờ khai, phụ lục và bảng kê hoạt động kinh doanh trước khi gửi hồ sơ", Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk lưu ý.

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