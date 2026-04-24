8 bước triển khai 13 tuyến xe buýt đưa người dân TP.HCM đi sân bay Long Thành

Ngày 14.4, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị thành phố xây dựng phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành để thống nhất việc mở tuyến xe buýt có điểm đầu hoặc cuối tại khu vực cảng.

Xe buýt được xác định là 'cánh tay nối dài' gom khách tới các tuyến metro trong tương lai để đưa người dân từ TP.HCM đi siêu sân bay Long Thành ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến nay, Sở Xây dựng đã tổng hợp và hoàn chỉnh phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, thành phố dự kiến tổ chức 13 tuyến xe buýt nối những đầu mối giao thông lớn như sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe liên tỉnh, trung tâm đô thị, cao tốc và quốc lộ. Lộ trình chủ yếu đi qua các trục chính, khu đông dân cư và điểm du lịch, hướng tới nâng hiệu quả khai thác.

Các tuyến mới mở được định hướng theo mô hình buýt sân bay chất lượng cao, sử dụng phương tiện đa dạng, sức chứa từ 9 đến 80 chỗ. Một số tuyến chỉ dừng tại điểm trung chuyển lớn, hạn chế đón dọc đường để rút ngắn thời gian.

Để đảm bảo các tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động đồng bộ, Sở Xây dựng đề xuất lộ trình triển khai gồm 8 bước. Theo đó, từ nay đến trước 30.4, UBND TP.HCM sẽ có văn bản gửi Bộ Xây dựng để lấy ý kiến. Dự kiến đến trước 15.6, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến chính thức.

Sau đó, hai địa phương TP.HCM và Đồng Nai sẽ phối hợp công bố danh mục mạng lưới tuyến và tiêu chí lựa chọn đơn vị vận tải trước cuối tháng 6. Công tác phát hành hồ sơ, lựa chọn đơn vị vận tải và ký hợp đồng dự kiến hoàn tất trong giai đoạn từ tháng 7 - 8.2026.

Đến trước 21.11, đơn vị vận tải sẽ chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng vận hành. Các tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất dự kiến được đưa vào khai thác từ tháng 12, cùng thời điểm siêu sân bay mới đưa vào khai thác thương mại chính thức.

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị UBND TP sớm có văn bản gửi Bộ Xây dựng để lấy ý kiến về phương án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.



