8 hiểu lầm về smartwatch nhiều người mắc phải

Khi các thương hiệu liên tục tung ra các mẫu đồng hồ thông minh (smartwatch) mới tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, người dùng ngày càng được tận hưởng nhiều tiện ích hơn. Tuy nhiên, tương tự như nhiều sản phẩm công nghệ khác, smartwatch hiện bị bao vây bởi vô số hiểu lầm từ người tiêu dùng. Những định kiến này hoặc khiến mọi người e ngại rút hầu bao, hoặc lại tâng bốc khiến thiết bị trông có vẻ 'quyền năng' hơn thực tế. Hãy cùng tìm hiểu về 8 lầm tưởng phổ biến dưới đây để trở thành một người mua sắm thông thái.

1. Smartwatch là thiết bị thừa thãi so với smartphone

Nhiều người nghĩ smartwatch chỉ là phiên bản rút gọn hạn chế tính năng của smartphone, vì phần lớn chức năng của nó luôn đòi hỏi phải kết nối hai thiết bị. Họ tự hỏi tại sao phải mua một màn hình thu nhỏ chỉ để xem thông báo khi điện thoại đã có phiên bản đầy đủ.

Thực tế, hai thiết bị này là phần mở rộng hỗ trợ nhau khi bạn đang lái xe hoặc đi trên phố đông đúc không tiện rút điện thoại. Smartwatch cũng sở hữu các cảm biến chuyên dụng tiếp xúc trực tiếp với da để thu thập dữ liệu sức khỏe, điều mà smartphone hoàn toàn bất khả thi.

2. Smartwatch là những thiết bị phức tạp

Một số người lo ngại không gian màn hình hạn chế sẽ khiến việc học cách sử dụng đồng hồ thông minh trở nên khó khăn. Việc giao diện của watchOS hay Wear OS có vài điểm khác biệt so với điện thoại càng làm tăng thêm tâm lý e ngại này.

Nhiều người e ngại smartwatch phức tạp và khó sử dụng ẢNH: PHONG ĐỖ

Tuy nhiên, quá trình thích nghi này tương tự như việc tài xế chuyển từ xe số sàn sang xe số tự động. Giao diện của chúng vẫn có nhiều điểm tương đồng với điện thoại và việc đeo đồng hồ thường xuyên sẽ giúp bạn nhanh chóng thành thục các menu.

3. Đeo smartwatch làm cơ thể bị nhiễm bức xạ nguy hiểm

Do chiếc đồng hồ liên tục gửi tín hiệu kết nối và tiếp xúc trực tiếp với da, một số hội nhóm lo ngại chúng phát ra bức xạ gây hại. Nhiều người tin rằng việc đeo thiết bị này suốt ngày đêm sẽ trực tiếp làm tổn hại đến sức khỏe lâu dài. Mặc dù smartwatch có phát ra bức xạ nhưng các bộ phát tần số vô tuyến công suất thấp của chúng chỉ tạo ra bức xạ không ion hóa. Theo CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ), dạng bức xạ này hoàn toàn vô hại ở mức độ thấp và các thiết bị đều phải đạt chuẩn an toàn của FCC (Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ) trước khi bán.

4. Pin của smartwatch tụt quá nhanh và phải sạc liên tục

Việc smartwatch có kích thước nhỏ kéo theo viên pin tí hon khiến không ít người lầm tưởng chúng chỉ hoạt động được một khoảng thời gian ngắn. Người dùng lo sợ sẽ gặp rắc rối lớn nếu phải tháo đồng hồ ra sạc pin nhiều lần trong ngày.

Sử dụng smartwatch rất hao pin? ẢNH: PHONG ĐỖ

Thực tế, người dùng có thể dễ dàng kéo dài thời gian sử dụng bằng cách giảm độ sáng, tắt ứng dụng chạy ngầm hoặc tắt định vị GPS. Hơn nữa, các dòng máy mới như Apple Watch Ultra 3 có thể trụ được 72 tiếng, hay Garmin Enduro 3 lên đến 90 ngày nhờ sạc năng lượng mặt trời.

5. Các chỉ số đo lường trên smartwatch có độ chính xác tuyệt đối

Các nhà sản xuất liên tục quảng cáo về cảm biến tiên tiến khiến người dùng tin tưởng mù quáng vào các số đo bước chân, calo hay nhịp tim. Nhiều người coi các con số này là quy chuẩn chính xác 100% cho tình trạng thể chất của mình.

Tuy nhiên, các cảm biến này vẫn có giới hạn và thường cho ra kết quả chưa chính xác so với thiết bị y tế chuyên dụng. Dù vậy, dữ liệu này không hề vô giá trị vì bạn vẫn có thể dùng chúng để theo dõi các xu hướng sức khỏe tổng thể.

6. Smartwatch luôn tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh mạng

Việc tích hợp các tính năng thanh toán không tiếp xúc như Apple Pay hay Samsung Wallet làm dấy lên mối lo ngại bị tin tặc tấn công. Người dùng sợ rằng thông tin thẻ ngân hàng và dữ liệu định vị cá nhân sẽ dễ dàng bị đánh cắp. Nhưng rủi ro này hoàn toàn có thể kiểm soát bằng cách cập nhật phần mềm đều đặn và đặt mật khẩu mạnh hoặc sinh trắc học. Thiết bị chỉ thực sự nguy hiểm khi đã quá cũ và không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật từ nhà sản xuất.

7. Thiết bị có khả năng tự chẩn đoán các vấn đề sức khỏe

Sự phát triển của các ứng dụng phân tích nhịp tim và giấc ngủ khiến nhiều người lầm tưởng smartwatch là một công cụ chẩn đoán bệnh. Họ có xu hướng tự tra cứu các biểu đồ bất thường trên mạng để đưa ra kết luận về sức khỏe.

Smartwatch đang tiến hành đo nhịp tim ẢNH: PHONG ĐỖ

Các chuyên gia y tế khẳng định smartwatch thu thập nhiều thông tin nhưng không thể thay thế các cuộc kiểm tra lâm sàng của bác sĩ. Một lần nhịp tim tăng đột biến không đồng nghĩa với việc bạn có bệnh mà cần phải kết hợp xét nghiệm chuyên sâu.

8. Smartwatch không mang lại giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra

Nhìn vào những mức giá đắt đỏ từ 799 đến 3.100 USD của các dòng cao cấp, nhiều người cho rằng đây là khoản chi tiêu quá tay. Họ tin rằng số tiền bỏ ra vượt quá những giá trị thực tế mà một thiết bị đeo mang lại. Thực tế, giá trị của đồng hồ phụ thuộc vào mức độ khai thác tính năng của từng cá nhân trong đời sống. Ngoài ra, thị trường hiện nay có nhiều lựa chọn giá rẻ từ 199 đến 249 USD của Apple, Samsung, Amazfit hay Huawei để người dùng dễ dàng tiếp cận.