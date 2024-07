8 năm sau phẫu thuật ung thư gan, người phụ nữ sống khỏe, đi làm bình thường

Giữa tháng 7.2024, bệnh nhân quay trở lại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) để tái khám kể từ lần tái khám cuối vào năm 2017. Bệnh nhân N. cho biết trong năm đầu tiên sau phẫu thuật có đến tái khám 2, 3 lần rồi ngưng vì điều kiện kinh tế khó khăn. Đến nay cũng đã 7 năm rồi mới quay trở lại. Sau phẫu thuật, sức khỏe ổn định và lao động bình thường.



"Năm 2015, đi khám bác sĩ kêu viêm dạ dày, sau đó năm 2016 lên Xuyên Á khám, bác sĩ bảo bị ung thư bóng vater di căn gan cần nhập viện phẫu thuật. Kể từ khi phẫu thuật đến nay thì cũng vẫn khỏe, đi làm bình thường, không có gì hết, đi khám thấy bình thường. Nếu chị em nào đang mắc bệnh như tôi thì đừng lo nghĩ nhiều, cứ đi khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ", chị N. bộc bạch.

Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Quốc Huy (Khoa Ung Bướu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á) cho biết, năm 2016, bệnh nhân được phẫu thuật bằng phương pháp whipple kéo dài đến tận 10 tiếng, vô cùng căng thẳng. Đối với trường hợp ung thư bóng vater thì phẫu thuật cắt khối tá - tụy được xem là cuộc đại phẫu phức tạp vì vùng giải phẫu rộng, liên quan đến nhiều tạng trọng yếu trong ổ bụng như mật, tụy, dạ dày… Do đó, quá trình phẫu thuật và hậu phẫu tiềm ẩn nhiều biến chứng, thời gian hồi phục lâu. Vì vậy, ê kíp đã lên kế hoạch và giải pháp cụ thể trước khi bước vào phòng mổ và cuối cùng sự thành công của ca phẫu thuật đã được ghi nhận.

"Tôi ngạc nhiên hơn vì sau gần 8 năm gặp lại bệnh nhân vẫn khỏe mạnh và lao động bình thường, dù bệnh nhân chỉ đến tái khám có vài lần trong năm đầu sau mổ", bác sĩ Huy chia sẻ.

Bệnh nhân chụp ảnh kỷ niệm với bác sĩ trong lần tái khám sau 8 năm phẫu thuật BSCC

Theo bác sĩ Huy, ung thư bóng vater là một loại khối u ác tính hiếm gặp của hệ thống tiêu hóa, hình thành trong bóng vater. Khi bóng vater bị bít tắc do tổ chức ung thư, dịch mật và dịch tụy không đổ vào ruột non được, ảnh hưởng xấu đến quá trình tiêu hóa thức ăn, làm cho bệnh nhân bị khó tiêu, chán ăn, gầy sút, tắc mật gây vàng da vàng mắt, nhiễm trùng đường mật, viêm tụy cấp… Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. Đây cũng là bệnh lý hiếm gặp và dễ chẩn đoán nhầm do có những triệu chứng giống với các bệnh sỏi mật hoặc cơn đau dạ dày...

Một số các dấu hiệu và triệu chứng của ung thư bóng vater có thể bao gồm vàng da và mắt (vàng da), phân màu đất sét, đau bụng, sốt, chảy máu từ trực tràng, buồn nôn, nôn mửa, giảm cân...

Bác sĩ Huy cho biết, theo các thống kê, những bệnh nhân sau điều trị bằng phẫu thuật whipple đã đạt được tỷ lệ sống sót sau 5 năm là rất thấp. Thời gian sống thêm sau mổ 1 năm là 92,1%, sau 3 năm là 45,6% và sau 5 năm là 24,7%.

"Riêng với trường hợp bệnh nhân N., có thể được xem như một kỳ tích, bởi tại thời điểm đó ngoài u bướu bóng vater thì khối u đã di căn đến gan, thông thường tiên lượng sống cho những trường hợp này chỉ kéo dài trong vòng một năm sau phẫu thuật. Vậy mà đến nay đã gần 8 năm hậu phẫu, kể từ năm 2016, người phụ nữ này vẫn sống khỏe mạnh, không có bất kỳ biến chứng gì", bác sĩ Huy cho hay.