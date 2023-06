8 xe ô tô cháy rụi trong trung tâm chăm sóc xe hơi ở Hà Nội

Tối 5.6, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị này đã dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trung tâm chăm sóc xe hơi Carplus của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Carplus Việt Nam, đặt tại số 318 đường Nguyễn Văn Giáp (P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm), đồng thời bàn giao hiện trường cho Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Nam Từ Liêm để điều tra nguyên nhân.



Lửa khói bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy QUYẾT TIẾN

Theo vị chỉ huy, khoảng 18 giờ cùng ngày, đơn vị nhận tin báo cháy tại Trung tâm chăm sóc xe hơi Carplus và đã xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cứu nạn đến hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Trung tâm chăm sóc xe hơi Carplus có diện tích khoảng 300 m2, cao 1 tầng, xây tường gạch lửng, phía trên quây tôn kín và bên trong có nhiều xe ô tô cùng với vật dụng dễ cháy nên lửa bùng nhanh, dữ dội.

Nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm đã xin chi viện 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội), 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và 1 xe téc của công ty môi trường để triển khai chữa cháy.

Vụ cháy khiến 9 ô tô bị ảnh hưởng, trong đó có 8 xe bị cháy hoàn toàn TRẦN CƯỜNG

Đám cháy diễn biến phức tạp, lan sang nhà trọ bên cạnh có diện tích khoảng 200 m2. Hàng chục cán bộ của các đơn vị đã tích cực chữa cháy. Đến khoảng 19 giờ 20 ngày 5.6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm, đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi; 8 xe ô tô bị cháy hoàn toàn, trong đó có nhiều xe hạng sang, 1 chiếc Mercedes khác bị cháy một phần.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Nam Từ Liêm đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.