Phú Quốc: Hỏa hoạn giữa khuya, ki ốt bán hàng mã ở chợ Dương Đông bị thiêu rụi

Sáng 17.5, lãnh đạo P.Dương Đông, TP.Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận vụ hỏa hoạn ở chợ Dương Đông đã thiêu rụi 1 ki ốt, nhưng rất may đám cháy được khống chế kịp thời, không để cháy lan sang các ki ốt liền kề.

Hiện trường vụ cháy XUÂN LAM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 16.5, người dân hoảng hốt phát hiện một ki ốt bán hàng mã và trái cây tại chợ Dương Đông bất ngờ bốc cháy dữ dội, liền điện báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, cứu nạn Công an TP.Phú Quốc điều động 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tích cực chữa cháy, không để cháy lan sang các ki ốt liền kề.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ tài sản trong ki ốt này bị lửa thiêu rụi, nhưng rất may không có thương vong về người.

Đến sáng 17.5, hoạt động mua bán tại khu vực chợ Dương Đông vẫn diễn ra bình thường.

Theo lãnh đạo Công an TP.Phú Quốc, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện. Ước thiệt hại tài sản do cháy vài trăm triệu đồng.