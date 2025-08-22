Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

80 năm trước phong trào Bình dân học vụ thế nào?

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
22/08/2025 12:55 GMT+7

Nhiều hiện vật lần đầu được công bố trong trưng bày 'Bình dân học vụ - thắp sáng tương lai' của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Trưng bày chuyên đề Bình dân học vụ - thắp sáng tương lai tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc sáng 22.8, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Trưng bày gồm 160 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, được chia 3 phần: Diệt giặc dốt, cuộc chiến không tiếng súng; Ánh sáng tri thức lan tỏa; Từ bình dân học vụ đến học tập suốt đời. 

80 năm trước phong trào Bình dân học vụ thế nào?- Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự khai mạc lớp huấn luyện cán bộ Bình dân học vụ (khóa học mang tên Hồ Chí Minh) tại Hà Nội, ngày 8.10.1945

ẢNH: BTLS QUỐC GIA

80 năm trước phong trào Bình dân học vụ thế nào?- Ảnh 2.

Nhân dân khu Hà Trung, Hà Nội cổ động phong trào diệt giặc dốt, ngày 6.12.1945

ẢNH: BTLS QUỐC GIA

80 năm trước phong trào Bình dân học vụ thế nào?- Ảnh 3.

Cờ lớp dự bị Bình dân học vụ thị trấn Gia Rai, Nam Bộ kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 11.1954

ẢNH: BTLS QUỐC GIA

Những ngày lịch sử bình dân học vụ

Nha Bình dân học vụ được thành lập theo Sắc lệnh số 17 ngày 8.9.1945. Điều này mở đầu cho phong trào học tập chưa từng có trong lịch sử. Hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước, không kể tuổi tác, tầng lớp, đều tham gia học chữ như một hành động yêu nước thiêng liêng. Phong trào Bình dân học vụ đã trở thành ngọn đuốc thắp sáng tri thức, hun đúc tinh thần độc lập và khát vọng khai sáng cho toàn dân tộc.

80 năm trước phong trào Bình dân học vụ thế nào?- Ảnh 4.

Khăn các học viên Bình dân học vụ Trường Thống Nhất, khu Hàng Kênh, TP.Hải Phòng kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập ngành Bình dân học vụ, 8.9.1945 - 8.9.1955

ẢNH: BTLS QUỐC GIA

80 năm trước phong trào Bình dân học vụ thế nào?- Ảnh 5.

Huy hiệu Bình dân học vụ: Chiến sĩ cách mạng bị giam ở Côn Đảo đã vẽ và in để cổ động tham gia học Bình dân học vụ trong tù, năm 1951

ẢNH: BTLS QUỐC GIA

Trước đó, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định "một dân tộc dốt là một dân tộc yếu", trong khi đó ở nước ta lúc bấy giờ có tới hơn 90% dân số mù chữ, vì vậy, xóa nạn mù chữ là một trong 6 nhiệm vụ cấp bách của đất nước.

Trong trưng bày lần này cũng có nhiều hiện vật gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trong số đó là chiếc khăn các học viên Bình dân học vụ trường Thống Nhất, khu Hàng Kênh, TP.Hải Phòng kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập ngành Bình dân học vụ.

80 năm trước phong trào Bình dân học vụ thế nào?- Ảnh 6.

Lớp bổ túc văn hóa cho công nhân trong các xí nghiệp ở Hà Nội sau ngày hòa bình lập lại, năm 1954

ẢNH: BTLS QUỐC GIA

80 năm trước phong trào Bình dân học vụ thế nào?- Ảnh 7.

Đèn tự chế: Những năm 1951 - 1954, học sinh trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh dùng vỏ hộp thuốc và kem đánh răng làm đèn học ban đêm, tránh máy bay địch

ẢNH: BTLS QUỐC GIA

Đặc biệt trong trưng bày về Bình dân học vụ lần này, hầu hết tài liệu, hiện vật quý, có giá trị đều là những hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng: sổ ghi cảm tưởng của các đồng chí lãnh đạo và nhân sĩ trí thức về công tác Bình dân học vụ; huy hiệu Bình dân học vụ của chiến sĩ cách mạng bị giam ở Côn Đảo vẽ và in để cổ động học Bình dân học vụ trong tù, năm 1951; nhóm hiện vật do các gia đình nhân chứng hiến tặng…


Tin liên quan

Những người 'truyền lửa công nghệ' của phong trào 'Bình dân học vụ số'

Những người 'truyền lửa công nghệ' của phong trào 'Bình dân học vụ số'

Những thanh niên tình nguyện ở Quảng Ninh đang kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại, giúp người dân từ vùng biển đến miền núi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, và kỹ năng số an toàn, thuận tiện trong phong trào 'Bình dân học vụ số'.

Tổng bí thư ôn lại thời vừa đi học, vừa đi dạy bình dân học vụ

Kỷ niệm 60 năm bình dân học vụ, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Coi trọng đổi mới hệ thống giáo dục thường xuyên

Khám phá thêm chủ đề

Bình dân học vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh 80 năm Quốc khánh 2.9 Phong trào học tập Tri thức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận