80 năm trước phong trào Bình dân học vụ thế nào?

Trưng bày chuyên đề Bình dân học vụ - thắp sáng tương lai tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc sáng 22.8, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Trưng bày gồm 160 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, được chia 3 phần: Diệt giặc dốt, cuộc chiến không tiếng súng; Ánh sáng tri thức lan tỏa; Từ bình dân học vụ đến học tập suốt đời.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự khai mạc lớp huấn luyện cán bộ Bình dân học vụ (khóa học mang tên Hồ Chí Minh) tại Hà Nội, ngày 8.10.1945 ẢNH: BTLS QUỐC GIA

Nhân dân khu Hà Trung, Hà Nội cổ động phong trào diệt giặc dốt, ngày 6.12.1945 ẢNH: BTLS QUỐC GIA

Cờ lớp dự bị Bình dân học vụ thị trấn Gia Rai, Nam Bộ kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 11.1954 ẢNH: BTLS QUỐC GIA

Những ngày lịch sử bình dân học vụ

Nha Bình dân học vụ được thành lập theo Sắc lệnh số 17 ngày 8.9.1945. Điều này mở đầu cho phong trào học tập chưa từng có trong lịch sử. Hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước, không kể tuổi tác, tầng lớp, đều tham gia học chữ như một hành động yêu nước thiêng liêng. Phong trào Bình dân học vụ đã trở thành ngọn đuốc thắp sáng tri thức, hun đúc tinh thần độc lập và khát vọng khai sáng cho toàn dân tộc.

Khăn các học viên Bình dân học vụ Trường Thống Nhất, khu Hàng Kênh, TP.Hải Phòng kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập ngành Bình dân học vụ, 8.9.1945 - 8.9.1955 ẢNH: BTLS QUỐC GIA

Huy hiệu Bình dân học vụ: Chiến sĩ cách mạng bị giam ở Côn Đảo đã vẽ và in để cổ động tham gia học Bình dân học vụ trong tù, năm 1951 ẢNH: BTLS QUỐC GIA

Trước đó, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định "một dân tộc dốt là một dân tộc yếu", trong khi đó ở nước ta lúc bấy giờ có tới hơn 90% dân số mù chữ, vì vậy, xóa nạn mù chữ là một trong 6 nhiệm vụ cấp bách của đất nước.

Trong trưng bày lần này cũng có nhiều hiện vật gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trong số đó là chiếc khăn các học viên Bình dân học vụ trường Thống Nhất, khu Hàng Kênh, TP.Hải Phòng kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập ngành Bình dân học vụ.

Lớp bổ túc văn hóa cho công nhân trong các xí nghiệp ở Hà Nội sau ngày hòa bình lập lại, năm 1954 ẢNH: BTLS QUỐC GIA

Đèn tự chế: Những năm 1951 - 1954, học sinh trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh dùng vỏ hộp thuốc và kem đánh răng làm đèn học ban đêm, tránh máy bay địch ẢNH: BTLS QUỐC GIA

Đặc biệt trong trưng bày về Bình dân học vụ lần này, hầu hết tài liệu, hiện vật quý, có giá trị đều là những hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng: sổ ghi cảm tưởng của các đồng chí lãnh đạo và nhân sĩ trí thức về công tác Bình dân học vụ; huy hiệu Bình dân học vụ của chiến sĩ cách mạng bị giam ở Côn Đảo vẽ và in để cổ động học Bình dân học vụ trong tù, năm 1951; nhóm hiện vật do các gia đình nhân chứng hiến tặng…



