80 Trung tâm Ceragem - Dấu ấn cho một hành trình lan tỏa sức khỏe

Ceragem vui mừng kỉ niệm 17 năm thành lập và 80 trung tâm

Từ những ngày đầu tiên đặt chân vào thị trường Việt Nam năm 2008 với chỉ hai trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, Ceragem đã đối mặt với không ít khó khăn và thử thách khi giới thiệu một sản phẩm chăm sóc sức khỏe hoàn toàn mới trên thị trường Việt Nam.

Bằng niềm tin mạnh mẽ vào sứ mệnh "Vì sức khỏe cộng đồng", cùng chất lượng sản phẩm, dịch vụ tận tâm và sự chân thành trong từng trải nghiệm, Ceragem đã từng bước chinh phục trái tim của khách hàng. Đến nay, Ceragem Việt Nam tự hào chạm mốc 80 trung tâm trải dài ba miền Bắc - Trung - Nam, trong sự đón nhận và ủng hộ nồng nhiệt của đông đảo khách hàng.

Mô hình marketing trải nghiệm - khác biệt tạo nên thành công

Thành quả 80 trung tâm của Ceragem đến từ chiến lược kinh doanh khác biệt: Marketing trải nghiệm miễn phí - mô hình độc đáo tại Ceragem.

Với niềm tin vào tính hiệu quả của sản phẩm, Ceragem tạo cơ hội cho khách hàng được trải nghiệm trực tiếp, tự cảm nhận giá trị và chủ động lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe phù hợp cho chính mình.

Khách hàng trải nghiệm tại trung tâm Ceragem

Tại mỗi trung tâm, khách hàng không chỉ được trải nghiệm sản phẩm mà còn được cung cấp thông tin chính xác về thương hiệu, được chia sẻ những kiến thức sức khỏe hữu ích và quan trọng nhất là được đón tiếp bằng sự chân thành, ấm áp như người thân trong gia đình bởi đội ngũ nhân viên tận tâm.

Bên cạnh đó, các trung tâm Ceragem còn mang đến không gian sinh hoạt thân thiện, vui vẻ, nơi khách hàng có thể thư giãn, trò chuyện, chia sẻ câu chuyện sức khỏe và cùng nhau lan tỏa tinh thần sống vui - sống khỏe - sống kết nối.

Khách hàng chúc mừng cột mốc 80 trung tâm của Ceragem

Cô Cao Thị Mười (TP.HCM), một trong những khách hàng gắn bó lâu năm của Ceragem, chia sẻ: "Từ ngày trung tâm khai trương cô đã có mặt rồi. Không khí tại trung tâm luôn vui vẻ, các bạn nhân viên rất hòa đồng, nhiệt tình, làm cô thấy thích đến mỗi ngày".

Chú Nguyễn Thanh Nam (Tây Ninh) đồng hành cùng Ceragem hơn 6 năm, tâm sự: "Đến với trung tâm Ceragem, tôi có bạn bè, có sức khỏe, có niềm vui, có niềm tin, tôi xem trung tâm chính là ngôi nhà thứ hai của mình".

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà - Giải pháp cho cả gia đình

Lấy sức khỏe của khách hàng làm kim chỉ nam phát triển, Ceragem không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm mang đến những trải nghiệm ngày càng hoàn thiện hơn cho khách hàng.

Máy massage nhiệt Master V4 phiên bản đặc biệt

Tại Việt Nam, máy massage nhiệt Ceragem Master V4 là sản phẩm chủ lực của công ty, với nhiều tính năng thông minh như đa dạng chế độ massage, 9 mức cường độ, nhận diện hình dáng cơ thể, mảng ngọc rung massage vùng bụng, thông báo bằng giọng nói, âm nhạc thư giãn, điều khiển màn hình màu và thiết kế dạng trượt,… phù hợp với nhiều độ tuổi và thể trạng, mang đến trải nghiệm thoải mái, an toàn, hiệu quả cho mọi thành viên trong gia đình.

Khách hàng trải nghiệm máy massage Ceragem Master V4

Cột mốc 80 trung tâm không chỉ là bước tiến về quy mô mà còn là biểu tượng cho hành trình 17 năm kiên định với mục tiêu "Mang đến cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mọi nhà" của Ceragem tại thị trường Việt Nam.

Hướng tới tương lai, Ceragem sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới trung tâm, đầu tư công nghệ mới và nâng cao chất lượng dịch vụ để khách hàng ở mọi nơi đều dễ dàng tiếp cận sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện đại, hiệu quả từ Ceragem.

