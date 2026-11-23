Cẩm khúc, dự án kịch của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thu hút khoảng 800 khán giả, lấp kín khán phòng Nhà hát Âu Cơ. Vở diễn xoay quanh những bí ẩn kéo dài 7 năm sau cái chết của Cẩm Lệ, nữ ca sĩ nổi tiếng tại Sài Gòn những năm 1950.

Cẩm Lệ đột ngột qua đời, để lại con trai Khôi Nguyên cho người chồng phụ trách kỹ thuật tại nhà hát nơi cô từng biểu diễn. Nghi ngờ cô đào mới thay thế vị trí của mẹ có liên quan đến cái chết này, Khôi Nguyên cùng người bạn mình cưu mang lần tìm sự thật.

Hành trình ấy đưa cậu đến những phát hiện đau lòng: người cha nuôi đã chăm sóc mình từ nhỏ không phải cha ruột, còn cha ruột lại chính là kẻ sát hại mẹ. Đặc biệt, cái chết của người cha nuôi khi cứu Khôi Nguyên khiến cậu nhận ra tình yêu thương và sự hy sinh mà mình từng được nhận.

Những bí ẩn trong nhà hát giữa hai ngôi sao ẢNH: BTC





Cái ác cộng thêm quyền lực, làm thế nào để đấu tranh với nó ẢNH: BTC

Cẩm khúc đặt ra những vấn đề về quyền lực, sự im lặng và cái giá của việc che giấu sự thật. Qua câu chuyện, vở diễn gợi suy ngẫm về lòng biết ơn, tình người và sự can đảm khi đứng lên bảo vệ lẽ phải.



Những người trẻ đi tìm công lý ẢNH: BTC

Trong hơn 2 tiếng biểu diễn, các học sinh thể hiện những ca khúc, điệu nhảy và diễn xuất trên sân khấu. Vở kịch là thành quả của 6 tháng tập luyện, với kịch bản, diễn xuất và thiết kế đều do học sinh đảm nhận.

Đại diện ban diễn xuất, Lê Huyền Vũ chia sẻ quá trình tập luyện giúp em hiểu hơn về giá trị sân khấu và niềm vui khi truyền tải câu chuyện đến khán giả. Nhân vật lần này đòi hỏi sự nghiên cứu tâm lý kỹ lưỡng cùng nhiều tháng rèn luyện để thể hiện trọn vẹn các cung bậc cảm xúc. Vũ hy vọng vở diễn góp phần truyền cảm hứng, giúp nhiều bạn trẻ quan tâm hơn đến nghệ thuật kịch nói.

Cẩm khúc là dự án mùa diễn năm 2026 của CLB Life's So Drama, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thành lập năm 2014, CLB duy trì các dự án kịch thường niên do học sinh tự thực hiện.